Kínos pillanatok A Nagy Ő-ben: Kriszta nem akar csókolózni Stohl Andrással

Egyre forróbb a hangulat A Nagy Ő műsorában. Van azonban, aki lassabbra venné a tempót. A kérdés csak az: jó jár ezzel?

Stohl András teljesen ledöbbent A Nagy Ő legutóbbi adásában Fotó: TV2

Ahogy telik az idő, úgy kerül egyre közelebb Stohl András a kegyeiért versenyző lányokhoz. A később érkező Évit még csak feltűnően megbámulta, valamint megdicsérte a melleit, Kiara Lorddal azonban már komoly csókcsatát is vívtak. A felnőttfilmes ráadásul később felfedte: nem bánta volna azt sem, ha tovább mennek, és meg sem állnak a hálószobáig. Úgy tűnik azonban, nem minden hölgynek jön be ez a gyorsabb tempó: Kriszta például nem akarja megcsókolni a színészt, aki ezen bizony meg is sértődött.

A Nagy Ő versenyzői közül nem mindenki akar csókolózni Stohl Andrással: hogy lesz ebből kapcsolat?

Lékai-Kiss Ramóna A Nagy Ő 2026-os évadának legutóbbi adásában elárulta a színésznek: nem igazán úgy alakult a műsor egyik játéka, ahogy ő azt elképzelte: "Azt hittem, nevetünk egy jót!"

Kriszta és Éva azonban végül nem vett részt a feladatban, ahol a lekötött szemű Stohlt kellett volna kényeztetni. "Az gondolkoztatta el őket, amit te mondtál a csókkal vagy az előrelépéssel kapcsolatban. Kriszta például azt mondta, hogy nem szeretne veled csókolózni" - magyarázta Rami a versenyzők távolmaradását. Stohl András arcára döbbenet ült ki.

Én úgy éreztem, tegnap itt már megcsókolhattam volna, csak én nem akartam még belevágni ebbe

- hitetlenkedett a színész.