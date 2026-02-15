Tilla máris sejti, ki lesz A Nagy duett befutója? Nem az nyer, akire mindenki számít!

A Nagy Duett évek óta a hazai televíziózás egyik legnépszerűbb szórakoztató műsora. Ismert szereplők lépnek színpadra duettekben, ahol nemcsak az énektudás, hanem a humor, a karakter és a színpadi jelenlét is döntő lehet. Till Attila hosszú évek óta vezeti a produkciót, így pontosan tudja, mennyi váratlan fordulatot tartogathat egy-egy élő adás.

Liptai Claudia és Till Attila rendkívül összeszokott páros, meglepetés produkcióval is készülnek A Nagy Duett új évadában (Fotó: Máté Krisztián)

Tilla izgatottan várja A Nagy Duettet

Till Attila bár sokadik évadban áll színpadra műsorvezetőként Liptai Claudia partnereként, kíváncsiak voltunk, mennyire mozgatja meg egy új show rajtja.

Nem mondanám, hogy izgulok, inkább egyfajta izgatott kíváncsiság van bennem. Mindig készülünk egy nyitánnyal Claudiával, és ilyenkor bennünk is felpezsdül az adrenalin. Ami viszont nagyon izgalmas, hogy egy műsor indulásakor sosem lehet pontosan megjósolni, mi fog történni, ki bizonyul igazán jó énekesnek, és kik azok, akik humorral lopják be magukat a nézők szívébe. Sokszor gondolják az emberek valakiről, hogy ő lesz a fő bohóc, aztán kiderül, hogy egészen más erősségeik vannak. Ettől lesz élő és izgalmas az egész

– mondta Tilla a Borsnak. A műsorvezető szerint a siker kulcsa nem csupán az énektudás.

„A jó énekes és a legszórakoztatóbb karakter gyakran ugyanannyira esélyes egy ilyen versenyben. Egy ilyen műsor nemcsak az éneklésről szól, hanem a szórakoztatásról is, és előfordulhat, hogy egy humoros, szerethető figura ugyanúgy ott áll a döntőben, mint egy technikailag kiváló énekes. Olyan ez, mint az úszás: valaki mellúszásban erős, más háton, de végül mindketten célba érhetnek” – fogalmazott.

Tilla szerint nagyon erős a mezőny, kíváncsian várja, hogy idén a humor vagy az énektudás lesz a nyerő a nézőknél (Fotó: Szabolcs László)

illa elárulta, ki lehet a befutó

Az idei évad több izgalmas párosítást tartogat a népszerű műsorvezető szerint.

Nagyon erős az idei mezőny, például Schobert Norbi Jr. és Lengyel Johanna kitűnhetnek az énektudás terén, szerintem komoly tehetség van bennük. A Gesztesi Panka-Kovács Áron duó is rendkívül energikus lehet a színpadon. A Bódi tesók pedig igazi kérdőjelek, ugyanis róluk még senki nem tudja, mennyire tudnak énekelni, és pont az ilyen meglepetések teszik érdekessé a műsort

– mondta.