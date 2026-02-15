Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Georgina, Kolos névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Tilla máris sejti, ki lesz A Nagy duett befutója? Nem az nyer, akire mindenki számít!

Till Attila
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 15. 13:00
A Nagy Duett 2026TV2
Hamarosan visszatér a képernyőre a nézők egyik kedvenc műsora. Till Attila, A Nagy Duett egyik rutinos házigazdájaként elárulta, hogy a rajt előtt benne is ott van az izgatott várakozás, mert előre sosem lehet tudni, ki lopja be magát a nézők szívébe.
Bors
A szerző cikkei

A Nagy Duett évek óta a hazai televíziózás egyik legnépszerűbb szórakoztató műsora. Ismert szereplők lépnek színpadra duettekben, ahol nemcsak az énektudás, hanem a humor, a karakter és a színpadi jelenlét is döntő lehet. Till Attila hosszú évek óta vezeti a produkciót, így pontosan tudja, mennyi váratlan fordulatot tartogathat egy-egy élő adás.

Liptai Claudia és Till Attila, a Nagy Duett műsorvezetői
Liptai Claudia és Till Attila rendkívül összeszokott páros, meglepetés produkcióval is készülnek A Nagy Duett új évadában (Fotó: Máté Krisztián)

Tilla izgatottan várja A Nagy Duettet

Till Attila bár sokadik évadban áll színpadra műsorvezetőként Liptai Claudia partnereként, kíváncsiak voltunk, mennyire mozgatja meg egy új show rajtja.

Nem mondanám, hogy izgulok, inkább egyfajta izgatott kíváncsiság van bennem. Mindig készülünk egy nyitánnyal Claudiával, és ilyenkor bennünk is felpezsdül az adrenalin. Ami viszont nagyon izgalmas, hogy egy műsor indulásakor sosem lehet pontosan megjósolni, mi fog történni, ki bizonyul igazán jó énekesnek, és kik azok, akik humorral lopják be magukat a nézők szívébe. Sokszor gondolják az emberek valakiről, hogy ő lesz a fő bohóc, aztán kiderül, hogy egészen más erősségeik vannak. Ettől lesz élő és izgalmas az egész

 – mondta Tilla a Borsnak. A műsorvezető szerint a siker kulcsa nem csupán az énektudás.

A jó énekes és a legszórakoztatóbb karakter gyakran ugyanannyira esélyes egy ilyen versenyben. Egy ilyen műsor nemcsak az éneklésről szól, hanem a szórakoztatásról is, és előfordulhat, hogy egy humoros, szerethető figura ugyanúgy ott áll a döntőben, mint egy technikailag kiváló énekes. Olyan ez, mint az úszás: valaki mellúszásban erős, más háton, de végül mindketten célba érhetnek – fogalmazott.

293A3623
Tilla szerint nagyon erős a mezőny, kíváncsian várja, hogy idén a humor vagy az énektudás lesz a nyerő a nézőknél (Fotó: Szabolcs László)

illa elárulta, ki lehet a befutó

Az idei évad több izgalmas párosítást tartogat a népszerű műsorvezető szerint.

Nagyon erős az idei mezőny, például Schobert Norbi Jr. és Lengyel Johanna kitűnhetnek az énektudás terén, szerintem komoly tehetség van bennük. A Gesztesi Panka-Kovács Áron duó is rendkívül energikus lehet a színpadon. A Bódi tesók pedig igazi kérdőjelek, ugyanis róluk még senki nem tudja, mennyire tudnak énekelni, és pont az ilyen meglepetések teszik érdekessé a műsort

– mondta.

Fekete Pákó kapcsán külön is kiemelte, hogy lehet, sokaknak nagy meglepetést fog okozni.

Pákót sokan automatikusan a viccmester szerepébe teszik, pedig valójában igenis jó hangja van. Afrikai dalokat elképesztően szépen tud énekelni, és én kifejezetten örülnék, ha megmutatná ezt az oldalát is. Szerintem sok néző számára komoly pozitív megdöbbenést okozhatna, mert sokan nem ismerik ezt az oldalát

 – mondta. Az idei évad rögtön egy hatalmas meglepetéssel érkezik, ami mindig különleges helyzeteket teremt. A Betty, a csúnya lány sokak kedvenc szappanoperája volt, és a rajongók legnagyobb örömére az őt alakító színésznő, Ana María Orozco is a zsűrit fogja erősíteni.
 „Nem vagyok nagy szappanopera rajongó, de a vendégzsűritagok érkezésének mindig örülök. A korábbi műsorokban is jól működtek, profik, kedvesek, és új színt hoznak a produkcióba. Műsorvezetőként ilyenkor arra számítok, hogy az öt zsűritag véleményének meghallgatása kicsit hosszabb lesz, főleg fordítással, úgyhogy biztosan később megyünk haza – mondta nevetve. 

Az új évad ismét tartogat váratlan pillanatokat: erős hangok, humoros karakterek és meglepetések formálhatják a versenyt – Till Attila szerint éppen ez a kiszámíthatatlanság adja A Nagy Duett 2026 igazi varázsát.

@borsonline

Ezek a párosok szállnak versenybe a Nagy Duett színpadán! 2026-ban sem fognak unatkozni a tv2 nézői! Visszatér a Nagy Duett! Az idei évad is tele lesz humorral és felemelő pillanatokkal azt tuti, de akkor nézzük is, hogy kik azok akik versenybe szállnak! #bors #nagyduett #énekes #verseny

♬ eredeti hang – Bors - Bors

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu