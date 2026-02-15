Tilla máris sejti, ki lesz A Nagy duett befutója? Nem az nyer, akire mindenki számít!

A Nagy Duett évek óta a hazai televíziózás egyik legnépszerűbb szórakoztató műsora. Ismert szereplők lépnek színpadra duettekben, ahol nemcsak az énektudás, hanem a humor, a karakter és a színpadi jelenlét is döntő lehet. Till Attila hosszú évek óta vezeti a produkciót, így pontosan tudja, mennyi váratlan fordulatot tartogathat egy-egy élő adás.
Till Attila bár sokadik évadban áll színpadra műsorvezetőként Liptai Claudia partnereként, kíváncsiak voltunk, mennyire mozgatja meg egy új show rajtja.
Nem mondanám, hogy izgulok, inkább egyfajta izgatott kíváncsiság van bennem. Mindig készülünk egy nyitánnyal Claudiával, és ilyenkor bennünk is felpezsdül az adrenalin. Ami viszont nagyon izgalmas, hogy egy műsor indulásakor sosem lehet pontosan megjósolni, mi fog történni, ki bizonyul igazán jó énekesnek, és kik azok, akik humorral lopják be magukat a nézők szívébe. Sokszor gondolják az emberek valakiről, hogy ő lesz a fő bohóc, aztán kiderül, hogy egészen más erősségeik vannak. Ettől lesz élő és izgalmas az egész
– mondta Tilla a Borsnak. A műsorvezető szerint a siker kulcsa nem csupán az énektudás.
„A jó énekes és a legszórakoztatóbb karakter gyakran ugyanannyira esélyes egy ilyen versenyben. Egy ilyen műsor nemcsak az éneklésről szól, hanem a szórakoztatásról is, és előfordulhat, hogy egy humoros, szerethető figura ugyanúgy ott áll a döntőben, mint egy technikailag kiváló énekes. Olyan ez, mint az úszás: valaki mellúszásban erős, más háton, de végül mindketten célba érhetnek” – fogalmazott.
Az idei évad több izgalmas párosítást tartogat a népszerű műsorvezető szerint.
Nagyon erős az idei mezőny, például Schobert Norbi Jr. és Lengyel Johanna kitűnhetnek az énektudás terén, szerintem komoly tehetség van bennük. A Gesztesi Panka-Kovács Áron duó is rendkívül energikus lehet a színpadon. A Bódi tesók pedig igazi kérdőjelek, ugyanis róluk még senki nem tudja, mennyire tudnak énekelni, és pont az ilyen meglepetések teszik érdekessé a műsort
– mondta.
Fekete Pákó kapcsán külön is kiemelte, hogy lehet, sokaknak nagy meglepetést fog okozni.
Pákót sokan automatikusan a viccmester szerepébe teszik, pedig valójában igenis jó hangja van. Afrikai dalokat elképesztően szépen tud énekelni, és én kifejezetten örülnék, ha megmutatná ezt az oldalát is. Szerintem sok néző számára komoly pozitív megdöbbenést okozhatna, mert sokan nem ismerik ezt az oldalát
– mondta. Az idei évad rögtön egy hatalmas meglepetéssel érkezik, ami mindig különleges helyzeteket teremt. A Betty, a csúnya lány sokak kedvenc szappanoperája volt, és a rajongók legnagyobb örömére az őt alakító színésznő, Ana María Orozco is a zsűrit fogja erősíteni.
„Nem vagyok nagy szappanopera rajongó, de a vendégzsűritagok érkezésének mindig örülök. A korábbi műsorokban is jól működtek, profik, kedvesek, és új színt hoznak a produkcióba. Műsorvezetőként ilyenkor arra számítok, hogy az öt zsűritag véleményének meghallgatása kicsit hosszabb lesz, főleg fordítással, úgyhogy biztosan később megyünk haza” – mondta nevetve.
Az új évad ismét tartogat váratlan pillanatokat: erős hangok, humoros karakterek és meglepetések formálhatják a versenyt – Till Attila szerint éppen ez a kiszámíthatatlanság adja A Nagy Duett 2026 igazi varázsát.
