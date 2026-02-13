Ezt ne hagyd ki: őrületes produkciókkal tér vissza A Nagy Duett!

Február 15-én 18:55-től nyolcadik évadával érkezik A Nagy Duett! A tavalyi visszatérő évad sikere után ismét elrajtol a TV2 népszerű showműsora, Liptai Claudia és Tilla műsorvezetésével. A szereplőgárda sokszínűsége a közelgő produkciókban is garantáltan megmutatkozik majd, hiszen minden műfajból megelevenedik majd egy-egy meghatározó sláger a profi énekesek és híres, ám zenei téren amatőr duettpartnereik révén. Ám az adás végén egy páros vagy trió búcsúzni kényszerül majd.

Hamarosan elstartol A Nagy Duett! / Fotó: Máté Krisztián / Bors

Elképesztő produkciókkal tér vissza A Nagy Duett



Gajdos Tamás gátlásosságát Gallusz Nikolett egy Zoltán Erika dallal próbálja majd oldani, ahol a televíziós ösztönös énjét is előhozhatja, hiszen az őskorba repíti majd a nézőket a produkció. Curtis és Barnai Judie párbajra invitálja barátaikat, a mezőny másik szerelmespárját egy Hip Hop Boyz slágerrel, míg Tolvai Reni és Lakatos Laci 50 Cent Candy Shopját viszi majd színpadra, annak ellenére, hogy a rap az egyetlen műfaj volt, amit a humorista szívesen mellőzött volna a verseny során.

A Bódi tesók Péterffy Lili Lelle oldalán küzdenek majd angol nyelvi nehézségekkel, Justin Bieber Baby-jében. Gáspár Bea a próbák alkalmával fánkkal vette le a lábáról Peter Srámeket, most azonban eljött az idő, hogy főzőtudása helyett az énektudását villantsa meg, Korda György és Balázs Klári dalában. Bruno Mars is főszerephez jut az első megmérettetés során, hiszen Gesztesi Panka és Kovács Áron a Runaway Baby-ben mutathatja meg tehetségét, Vastag Csaba és Domján Evelin pedig a tinik kedvencét, az APT-t adja majd elő, Evelin unokahúgával közös, bulis pillanatait megidézve.

Lengyel Johanna és Schobert Norbi JR. űrutazásra invitál majd az Eiffel 65 Blue-jával, amelyben Norbi tánctudás terén is igyekszik fejlődni. Galambos Lajcsi és Stana Alexandra tüzes flamencoban szántják fel a színpadot: a Gipsy Kings Volare-jének magyar változatában. Komonyi Zsuzsi és Fekete Pákó pedig szőnyegre pattan, hogy egy mesés klasszikusban, az Aladdin Új élmény című betétdalában új oldalukat mutassák meg a közönségnek.







A Nagy Duett első élő show - február 15-én, 18:55-kor a TV2 műsorán!