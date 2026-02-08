Világsztár csatlakozik A Nagy Duett zsűrijéhez: itt van minden, amit tudni érdemes a „csúnya lányról”

Február 15-én indul A Nagy Duett 2026-os évada, ahol ismét 9 pár és idén rendhagyó módon egy trió is versenyez majd. De nem csak A Nagy Duett szereplői készülnek meglepetésekkel, ugyanis Kasza Tibi, Stohl András, Lékai-Kiss Ramóna és Horváth Tomi négyeséhez egy világsztár is csatlakozik az első adásban. A különleges vendég pedig nem más, mint a Betty, a csúnya lány című sorozat főszereplője, Ana Maria Orozco. Most összegyűjtöttük mit érdemes tudni róla.

A Betty, a csúnya lány színésznője érkezik A Nagy Duettbe, szinte hihetetlen, milyen gyönyörű valójában Ana Maria Orozco (Fotó: Getty Images)

A Sztárban Sztár All Stars 2025-ös évadában a nézők már találkozhattak világhírű vendégzsűritagokkal Natalia Oreiro és Hans Sigl személyében, ezt a hagyományt pedig most A Nagy Duett is folytatja. Az első adásba Ana Maria Orozco, kolumbiai színésznő érkezik, akit legtöbben csak a Betty, a csúnya lány főszereplőjeként ismerhetnek. Ez persze a valóágban cseppet sem igaz rá, hiszen az 52 éves sorozatsztár ma is egy igazi bombázó, így nem csoda sokan fel sem ismerik újabb sorozataiban.

Ana Maria Orozco Bettyként vált ismertté

Bár korábban is számos dél-amerikai sorozatban játszott, kétségtelen, hogy Ana Maria Orozco szerepei közül a kolumbiai telenovella csúnyácska, és kissé ügyetlen főszereplője vált a legismertebbé hazánkban. A sorozat eredetileg 1999 és 2001 között futott, és bár mindössze 2 évadot élt meg, de világszerte ismertté vált, és számos változat készült belőle, köztük Amerikában is.

Ana Maria Orozco sorozataiban sokan fel sem ismerik, hiszen Bettyként egyáltalán nem hasonlított önmagára (Fotó: TV2)

A Betty, a csúnya lány sztárja ma is sok szerepet kap

A világhír ellenére sajnos ma már kevesebbet hallani a színésznőről, de szó sincs arról, hogy visszavonult volna. Persze 2004-ben és 2010-ben, lányai születésekor kevesebb munkát vállalt, de később újra visszatért a színészkedéshez. Legutóbbi sorozatai a Netflix gyártásában készült, 2020-as thriller, a Stolen Away, valamint a 2022-ben indult Filthy Envy, ami máig fut. Persze senkit sem hibáztatunk, ha nem ismerte fel azonnal az egykori „csúnya lányt”, akinek szerepébe 2024-ben ismét visszatért egy rövid időre, hiszen Ana Maria Orozco kora szinte hihetetlennek tűnik megnézve egy-egy mostani fotóját. A kétgyermekes édesanya ugyanis könnyedén maga mögé utasíthatna jó néhány fiatalabb sztárt is.