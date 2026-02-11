Nagy Duett: Még Liptai Claudia is fél a Gesztesi Pankával közös szerepléstől

Liptai Claudia és Gesztesi Panka olykor ugyan megjelennek együtt a nyilvánosság előtt, de olyanra még sosem volt példa, hogy egy tévéműsorban szerepeljenek, aminek persze elsősorban az az oka, hogy a fiatal lány még egyszer sem vállalt be ilyesmit. Most azonban mégis kivételt tett, és úgy döntött, Kovács Áron partnereként elindul A Nagy Duett 8. évadában. Ez viszont igencsak sok kérdést vet fel az anya-lánya páros számára.

Gesztesi Panka és Kovács Áron is versenybe szállnak A Nagy Duett 8. évadában, de Liptai Claudia miatt nem lesz könnyű dolguk (Fotó: nanasipal / TV2)

Gesztesi Panka A Nagy Duett 2026-os évadának sajtótájékoztatóján árulta el, hogy bár nem bánja, hogy édesanyjával kell együtt dolgoznia, de annak azért kifejezetten örül, hogy a zsűriben ő nem kapott helyet, ugyanis eléggé tartana a kritikáitól. De ez persze nem a teljes igazság, a fiatal modell a TV2 kisfilmjében most bevallotta, nagyon is örül, hogy az anyukája mindig mellette van.

Az, hogy először leszek tévében, és még énekelni is kell, megijeszt, viszont nagyon várom. Mindent bele fogok adni, amit lehet, és remélem, hogy ez tetszeni fog másoknak is. Örülök annak is, hogy anya ott lesz mellettünk, és hogy minden produkció után láthatom, mert kifejezetten megnyugtat, viszont azért kicsit félek is

– vallotta be nevetve Liptai Claudia lánya.

Gesztesi Panka és Liptai Claudia nagyon közel állnak egymáshoz, bár a fiatal lány szerint édeanyja olykor igencsak kritikus vele (Fotó: MATE KRISZTIAN / Hot magazin!)

Liptai Claudia is tart A Nagy Duett új évadától?

Míg az nem meglepő, hogy Panka számára nem csak izgalmas, de ijesztő is a műsor, azt viszont mi sem gondoltuk volna, hogy még egy olyan rutinos műsorvezető, mint Liptai Claudia, is aggódik, ha arról van szó, hogy a kislányával szerepel együtt.

Én beszéltem Claudiával telefonon mikor kiderült, hogy mi egy páros leszünk és azt mondta, hogy »nem tudom mi lesz, de valamit csinálnom kell magammal, és be kell majd húznom a féket, mert mindig megmondom a frankót Pankának. Elképzeltem, hogy a zsűri majd megdicséri, én pedig berontok, hogy nem, Panka ez nem volt jó, ezen még dolgozni kell«

– idézte Claut Kovács Áron.

„Igen, anya néha egy kicsit túl őszinte, de remélem egy kicsit majd ő is visszafogja magát” – tette még hozzá Panka is.