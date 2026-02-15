Dinoszauruszok, mikrofonfrizura és torta az arcban: ezek voltak A Nagy Duett első adásának legjobb pillanatai

Nincs mese, igen erősen kezdett A Nagy Duett 2026-os évada: voltak igen erős produkciók, és bizony olyanok is, amiket nem lehetett nevetés nélkül megállni.

Könnyed hangulat A Nagy Duett forgatásán

Nehéz kiválasztani egy pillanatot, ami emlékezetesebb volt, mint a többi. Galambos Lajos és Stana Alexandra produkcióját A Nagy Ő-ből megismert Princess Szabina hekkelte meg, váratlanul (és jellegzetes, éles hangján sikítozva) berohanva a színpadra. Gáspár Bea bebizonyította: a színpadon is van olyan tehetség, mint amilyen a konyhában - és még humorért sem kell a szomszédba mennie! Fekete Pákó hozta a formáját, de Curtis és felesége, Judie kettőse is felért egy kabaréval, főleg, miután a rapper arcában landolt egy torta. Oda is szúrt egy picit A Nagy Ő egyik játékosának, mondván: most már tudja, hogy szokta magát Kiara Lord érezni...

Persze az Ana María Orozcóval kiegészült zsűrinek sem volt egyszerű dolga: Lékai-Kiss Ramóna, Horváth Tamás, Stohl András és Kasza Tibi, valamint a Betty, a csúnya lány sztárja nem is osztott ki maximum pontot senkinek - igaz, 49-et két páros is kapott.

Valakinek máris véget ért A Nagy Duett

A Nagy Duett 8. évadának első adásában is hirdettek adásgyőztest: Kovács Áron és Gesztesi Panka duóját.

Ugyanakkor sajnos egy párosnak búcsúznia kellett a műsorból. A zsűri és a közönség összesített szavazata, döntése értelmében végül a játék Galambos Lajos és Stana Alexandra párosának ért véget.

