Kasza Tibi élő adásban szólta el magát: ekkor mond fel a TV2-nél

Azt már a párosok kiosztásánál sejteni lehetett, hogy A Nagy Duett 2026-os évadában Fekete Pákó tölti be azt az űrt, amit az előző évad után Aurelio hagyott: azaz már készülhettünk rá, hogy itt bizony szükség lesz a rekeszizmokra, mert végig fogjuk nevetni a produkciót. És bizony így is történt! Természetesen Komonyi Zsuzsi hangja éteri volt, a zsűri azonban kétségtelenül Pákóra koncentrált.

Fekete Pákó és Komonyi Zsuzsi duettje 49 pontot ért A Nagy Duett 8. évadának első adásában

Kasza Tibi egész konkrétan kijelentette: amikor Pákóék kiesnek, ő feláll, és felmond. "Amelyik nap te kiesel, és aznap felmondok! Ez olyan jó volt, hogy én belehaltam! Elképesztően szerethető volt és óriási túlvállalás! Bevállaltad, elhitted, és csináltál valamit" - dicsérte Fekete Pákót az énekes, majd profi partneréhez fordult: "Zsuzsi, amikor megjöttél, az egy vérátömlesztés volt a fülnek!" Majd így összegzett: "Humoros volt úgy, hogy közben a legjobb tudásotok szerint - ami drámaian különbözik - végigvittétek ezt a produkciót!"

A zsűri végül 49 pontra értékelte Fekete Pákó és Komonyi Zsuzsi Aladdin-dalát. Csak Lékai-Kiss Ramóna adott 9-est, bár Kasza Tibi megpróbálta egy 11-essel ellensúlyozni - sikertelenül.

A zsűri állva ünnepelte Pákóékat

Nézd vissza a dalt, amivel Fekete Pákóék levették a lábáról A Nagy Duett zsűrijét!