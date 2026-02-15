Gáspár Bea: 24 oktávon énekelek!

Gáspár Bea és Peter Šrámek igazán hangulatos jelenetet keltettek életre A Nagy Duett színpadán, miközben Korda György slágerét életre keltették. Bea asszony egyébként már a kisfilmjében kijelentette: ő bizony opera szakon végzett és 24 oktávot tud kiénekelni - már ha van annyi. Persze hozzátette: csak viccel, valójában semmi hangja nincs.
Stohl András ehhez képest azzal kezdte: szerinte hazugság, hogy Gáspár Bea nem tud énekelni, ugyanis ő néha úgy érezte: mintha playback-et hallgatna.
Megértem Győzit, hogy nem visz magával, mert bőven leénekelnéd!
- tette hozzá. Lékai-Kiss Ramóna még Magdi anyust és a Barátok közt világát is felfedezte a produkcióban.
