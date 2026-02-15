Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Gáspár Bea: 24 oktávon énekelek!

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 15. 20:05
Ha nem is hibátlan, de imádni való volt, amit bemutatott Bea asszony és Peter Šrámek.

Gáspár Bea és Peter Šrámek igazán hangulatos jelenetet keltettek életre A Nagy Duett színpadán, miközben Korda György slágerét életre keltették. Bea asszony egyébként már a kisfilmjében kijelentette: ő bizony opera szakon végzett és 24 oktávot tud kiénekelni - már ha van annyi. Persze hozzátette: csak viccel, valójában semmi hangja nincs.

Gáspár Bea ha 24 oktávot nem is énekelt A Nagy Duett színpadán, de hogy hatalmas show-t csinált, az is biztos
Stohl András ehhez képest azzal kezdte: szerinte hazugság, hogy Gáspár Bea nem tud énekelni, ugyanis ő néha úgy érezte: mintha playback-et hallgatna.

Megértem Győzit, hogy nem visz magával, mert bőven leénekelnéd!

 - tette hozzá. Lékai-Kiss Ramóna még Magdi anyust és a Barátok közt világát is felfedezte a produkcióban.

Ilyen elképesztő show-t csaptak Gáspár Beáék A Nagy Duett 2026-os évadának legelső adásában:

