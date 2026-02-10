Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Elvira névnapja

A Nagy Duett: Kiderült, miért vállalta valójában a szereplést Gáspár Bea

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 10. 11:30
A Nagy Duett 2026szereplésGáspár Bea
Már csak pár nap és útjára indul a TV2 sikerműsorának új évada, vadonatúj szereplőkkel. A Nagy Duett versenyzői közt nagy meglepetésre Gáspár Bea is ott van, aki Peter Srámeknek már az első találkozáskor megmondta: nem tud se énekelni, se táncolni és dalszövegeket sem akar tanulni.
D.G.
A szerző cikkei

Január végén jelentette be a TV2, hogy ismét útjára indítják a népszerű sikerműsorukat, ahol profi énekesek amatőr sztárpárjaikkal lépnek színpadra. A Nagy Duett nyolcadik évadában egy számára teljesen új szerepben mutatkozik be Gáspár Bea, ezzel alaposan kilépve a komfortzónájából.

Gáspár Bea és Peter Srámek közt jó a kémia, szeretik a Nagy Duett próbákat.
A Nagy Duett szereplői közt Gáspár Bea tyúkanyóként gondoskodik majd a népszerű énekesről, Peter Srámekről, aki tanáraként lép majd fel (Fotó: Bors)
(Fotó: Máté Krisztián/Bors)

Nagy Duett: Peter Srámek szerint jók lesznek Gáspár Beával

Tavaly rengeteg vidám, vagy éppen szívszorító pillanatot okozott a TV2 népszerű műsora, amit végül Lékai-Kiss Ramóna nyert meg Brasch Bencével. A Nagy Duett 2026 sem hagyja szórakozás nélkül a nézőket, világsztár érkezik a zsűribe, és az is biztos, hogy a versenyzők már gőzerővel készülnek.

Én már egyszer voltam A Nagy Duettben, akkor Keleti Andrea volt a párom. De most teljesen más lesz, Bea az első találkozásunkkor úgy kezdte, hogy nem tud táncolni, nem tud énekelni és nem akar szövegeket tanulni. Na, akkor arra gondoltam, hogy ez a műsor olyan lesz, mintha egyedül lennék a színpadon, mint a Sztárban Sztárban műsorban, igaz, azt megnyertem” – árulta el nevetve Peter Srámek. „De szerintem Beában mindezek ellenére benne van, hogy jól akar teljesíteni. Szóval biztos vagyok benne, hogy a maximumot ki tudom majd hozni belőle. Szerintem nagy meglepetést fog ő még okozni!

Gáspár Beaakinek a férje tavaly Dér Henivel szerepelt a műsorban – kérdésünkre elmondta, hogy már tavaly is szóba került a neve.

Amikor tavaly felhívtak, annyira meglepődtem, hogy mire válaszolhattam volna, a férjem kikapta a telefont a kezemből, hogy ő akar szerepelni” – mesélte nevetve Bea asszony.

Amikor újra hívtak tavaly év végén, akkor is meglepődtem és tulajdonképpen ő is adta meg a választ. A háttérben felkiáltott, hogy hú, de jó. Kérdeztem, hogy tényleg? Akkor jó, csinálom, jobban örült, mint én. Énekelni nagyon szeretek, ami nem azt jelenti, hogy tudok is. Lehet, hogy most sokakat meglepek, de táncolni sem tudok! A szövegtanulás miatt pedig, ha idegen zene lesz, olyan, amit nem ismerek, akkor nagyon lámpalázas leszek amiatt, hogy elfelejtem, vagy belesülök. Szerintem annyira fogok izgulni, mintha Petinek kellene beállnia a konyhába. De az biztos, hogy viszek majd a próbákra saját készítésű finomságokat, hogyha nem éneklek jól, legalább lakjon jól!

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
