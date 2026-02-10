A Nagy Duett: Kiderült, miért vállalta valójában a szereplést Gáspár Bea

Január végén jelentette be a TV2, hogy ismét útjára indítják a népszerű sikerműsorukat, ahol profi énekesek amatőr sztárpárjaikkal lépnek színpadra. A Nagy Duett nyolcadik évadában egy számára teljesen új szerepben mutatkozik be Gáspár Bea, ezzel alaposan kilépve a komfortzónájából.

A Nagy Duett szereplői közt Gáspár Bea tyúkanyóként gondoskodik majd a népszerű énekesről, Peter Srámekről, aki tanáraként lép majd fel (Fotó: Bors)

(Fotó: Máté Krisztián/Bors)

Nagy Duett: Peter Srámek szerint jók lesznek Gáspár Beával

Tavaly rengeteg vidám, vagy éppen szívszorító pillanatot okozott a TV2 népszerű műsora, amit végül Lékai-Kiss Ramóna nyert meg Brasch Bencével. A Nagy Duett 2026 sem hagyja szórakozás nélkül a nézőket, világsztár érkezik a zsűribe, és az is biztos, hogy a versenyzők már gőzerővel készülnek.

„Én már egyszer voltam A Nagy Duettben, akkor Keleti Andrea volt a párom. De most teljesen más lesz, Bea az első találkozásunkkor úgy kezdte, hogy nem tud táncolni, nem tud énekelni és nem akar szövegeket tanulni. Na, akkor arra gondoltam, hogy ez a műsor olyan lesz, mintha egyedül lennék a színpadon, mint a Sztárban Sztárban műsorban, igaz, azt megnyertem” – árulta el nevetve Peter Srámek. „De szerintem Beában mindezek ellenére benne van, hogy jól akar teljesíteni. Szóval biztos vagyok benne, hogy a maximumot ki tudom majd hozni belőle. Szerintem nagy meglepetést fog ő még okozni!”

Gáspár Bea – akinek a férje tavaly Dér Henivel szerepelt a műsorban – kérdésünkre elmondta, hogy már tavaly is szóba került a neve.

„Amikor tavaly felhívtak, annyira meglepődtem, hogy mire válaszolhattam volna, a férjem kikapta a telefont a kezemből, hogy ő akar szerepelni” – mesélte nevetve Bea asszony.