A Nagy Duett: Kiderült, miért vállalta valójában a szereplést Gáspár Bea

Január végén jelentette be a TV2, hogy ismét útjára indítják a népszerű sikerműsorukat, ahol profi énekesek amatőr sztárpárjaikkal lépnek színpadra. A Nagy Duett nyolcadik évadában egy számára teljesen új szerepben mutatkozik be Gáspár Bea, ezzel alaposan kilépve a komfortzónájából.
Tavaly rengeteg vidám, vagy éppen szívszorító pillanatot okozott a TV2 népszerű műsora, amit végül Lékai-Kiss Ramóna nyert meg Brasch Bencével. A Nagy Duett 2026 sem hagyja szórakozás nélkül a nézőket, világsztár érkezik a zsűribe, és az is biztos, hogy a versenyzők már gőzerővel készülnek.
„Én már egyszer voltam A Nagy Duettben, akkor Keleti Andrea volt a párom. De most teljesen más lesz, Bea az első találkozásunkkor úgy kezdte, hogy nem tud táncolni, nem tud énekelni és nem akar szövegeket tanulni. Na, akkor arra gondoltam, hogy ez a műsor olyan lesz, mintha egyedül lennék a színpadon, mint a Sztárban Sztárban műsorban, igaz, azt megnyertem” – árulta el nevetve Peter Srámek. „De szerintem Beában mindezek ellenére benne van, hogy jól akar teljesíteni. Szóval biztos vagyok benne, hogy a maximumot ki tudom majd hozni belőle. Szerintem nagy meglepetést fog ő még okozni!”
Gáspár Bea – akinek a férje tavaly Dér Henivel szerepelt a műsorban – kérdésünkre elmondta, hogy már tavaly is szóba került a neve.
„Amikor tavaly felhívtak, annyira meglepődtem, hogy mire válaszolhattam volna, a férjem kikapta a telefont a kezemből, hogy ő akar szerepelni” – mesélte nevetve Bea asszony.
Amikor újra hívtak tavaly év végén, akkor is meglepődtem és tulajdonképpen ő is adta meg a választ. A háttérben felkiáltott, hogy hú, de jó. Kérdeztem, hogy tényleg? Akkor jó, csinálom, jobban örült, mint én. Énekelni nagyon szeretek, ami nem azt jelenti, hogy tudok is. Lehet, hogy most sokakat meglepek, de táncolni sem tudok! A szövegtanulás miatt pedig, ha idegen zene lesz, olyan, amit nem ismerek, akkor nagyon lámpalázas leszek amiatt, hogy elfelejtem, vagy belesülök. Szerintem annyira fogok izgulni, mintha Petinek kellene beállnia a konyhába. De az biztos, hogy viszek majd a próbákra saját készítésű finomságokat, hogyha nem éneklek jól, legalább lakjon jól!
