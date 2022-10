A Hal a tortán forgatása után vitték a kórházba Gáspár Beát

Augusztus közepén lett rosszul a Hal a tortán forgatásáról hazaérkezve Gáspár Bea. Olyan óriási fájdalmai voltak, hogy Győzővel a Péterfy Sándor Utcai Kórházba siettek segítségért, ahol infúziót és gyulladáscsökkentő gyógyszereket kapott, miután kiderült, idegbecsípődése van. A lábát sem tudta emelni, alig tudott mozogni, de szerencsére a kezeléseknek köszönhetően helyre jött. A várva várt vizsgálat azonban egyelőre elmaradt, hogy miért, azt a Borsnak árulta el.

A napokban vettem észre, hogy újra fájdogál.

Sajnos nem tudtam elmenni MR-vizsgálatra, mert az orvosom beteg lett. Amint meggyógyul, majd én is helyre jövök – kezdte érdeklődésünkre Bea.

– Igyekszem vigyázni magamra, nem csinálok megterhelő dolgokat, és nem emelek nehezet, de mindettől függetlenül ugyanúgy élek, mint eddig bármikor. Sajnos a lumbágó egy olyan alattomos betegség, ami bármikor újra előjöhet, erre nincs végleges gyógymód, gerinctornával és masszázzsal csak javítani lehet a helyzeten. Évek óta kell nekem ezzel együtt élnem, de legutóbb olyan szinten jött elő, amire soha nem gondoltam, hogy létezik ilyen fájdalom – fűzte hozzá.

Bea számára elengedhetetlen lenne az vizsgálat, de egyelőre ez még várat magára.

– Annyira elfoglalt vagyok, hogy most nem fér bele az életembe. Minden más is, ami szükséges lenne, az is folyamatos csúszásban van. Bár már véget ért a Hal a tortán forgatása, rengeteg feladatom van, aminek eleget kell tennem – hangsúlyozta.