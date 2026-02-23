Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
A Nagy Duett: Stohl András nem hitt Fekete Pákónak, párja védte meg

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 23. 16:00 / FRISSÍTÉS: 2026. február 23. 16:09
A TV2 sikerműsorának első adásában elvitte a show-t Komonyi Zsuzsi és sztárpárja. A Nagy Duett második adásában viszont hiába dobtak be mindent, még szülés is volt a színpadon, mégis veszélyzónába kerültek.
Újabb fantasztikus, megható, vagy éppen roppant vicces produkciókkal szórakoztatták a zsűrit és a nézőket a TV2 népszerű műsorának sztárpárjai. Fekete Pákó újra hozta a formáját, A Nagy Duett ítészei is könnyesre nevették magukat, amint Komonyi Zsuzsival előadták a Szerelemdoktor című UFO slágert. De a múlt heti siker elmaradt, Lékai-Kiss Ramónáék mentették meg őket a kieséstől.

A Nagy Duett színpadán Fkete Pákó a Szerelemdoktor szerepében még egy szülést is levezetett.
Fekete Pákó dalok helyett a Szerelemdoktor című slágert adta elő A Nagy Duett színpadán a nigériai showman (Fotó: Bors)

A Nagy Duett: Fekete Pákóékat a zsűri mentette meg

Amikor bejelentették a műsor idei sztárpárosait, már akkor lehetett sejteni, hogy Fekete Pákó fogja betölteni azt az űrt, amit az előző évad után Aurelio hagyott maga után. És így is lett, A Nagy Duett 2026 első adásában osztatlan sikert arattak Komonyi Zsuzsival, a második előadásuk viszont nem úgy sikerült, ahogy szerették volna.

De megyünk tovább, nem állunk meg” – kezdte szokásos nevetésével a Borsnak Fekete Pákó. „Hatalmas öröm, hogy továbbjuttattak bennünket, nagyon rossz volt ott állni a veszélyzónában és átélni azt az izgalmat, hogy most távozunk, vagy maradunk. Ezt senkinek nem kívánom! Bevallom, féltem, de közben meg mégsem, mert éreztem, tudtam, hogy valaki meg fog bennünket menteni és így is lett, a zsűriből hárman is a mi nevünket mondták. De tényleg gyors volt nekem, afrikai srácnak ez a rap. Én mindent el tudok énekelni, a rap is megy, csak nem mindegy milyen rap.

A Nagy Duett első adásában Fekete Pákó Aladdin bőrébe bújt.
A Nagy Duett szereplők közül az első adásban Fekete Pákóék voltak a legviccesebbek (Fotó: Bors)

A Nagy Duettes párja megvédte Pákót

A sztárpárnak éles váltás volt a mostani helyzet a múlt heti Aladdin siker után, hiszen nemcsak pozitív kritikákat kaptak, hanem videójuk végigsöpört a neten, még mémek is születtek róluk. 

Fantasztikus érzés volt már a zsűri értékelését is hallgatni, de ami utána jött, az volt igazán felemelő” – vette át a szót Fekete Pákó párja, Komonyi Zsuzsi

Hallottunk a mémekről, néhányat láttunk is, nagyon tetszettek. Az egész ország azt a dalt énekelte az előadásunk után és bevallom, nekünk is nagyon nehezen megy ki a fejünkből. Pákó imád énekelni, a mostani rap után remélem, hogy énekelni fog. Egyébként el kell mondanom, hogy vele nagyon könnyű együtt dolgozni, hamar ráállt a fülem a tört magyarjára, gyorsan megtanultam érteni, amit mond. Megfogadja minden tanácsomat, nagyon szorgalmas, rengeteget készül. Naponta 40 perceket beszélünk telefonon a próbákon kívül is. Stohl András azt mondta, nem hiszi el, hogy Pákó rendesen készült a héten, pedig de. A Szerelemdoktor viszont nagyon gyors rap, feladta neki a leckét, mert úgy töri a magyart. Majdnem mondhatnám, hogy beletört a bicskánk, de Hál’ Istennek nem és itt vagyunk. Reménykedünk, hogy a következő dalunk könnyebb lesz és tovább jutunk, mert mi imádunk itt lenni!

 

 

