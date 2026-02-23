A Nagy Duett: Stohl András nem hitt Fekete Pákónak, párja védte meg

Újabb fantasztikus, megható, vagy éppen roppant vicces produkciókkal szórakoztatták a zsűrit és a nézőket a TV2 népszerű műsorának sztárpárjai. Fekete Pákó újra hozta a formáját, A Nagy Duett ítészei is könnyesre nevették magukat, amint Komonyi Zsuzsival előadták a Szerelemdoktor című UFO slágert. De a múlt heti siker elmaradt, Lékai-Kiss Ramónáék mentették meg őket a kieséstől.
„De megyünk tovább, nem állunk meg” – kezdte szokásos nevetésével a Borsnak Fekete Pákó. „Hatalmas öröm, hogy továbbjuttattak bennünket, nagyon rossz volt ott állni a veszélyzónában és átélni azt az izgalmat, hogy most távozunk, vagy maradunk. Ezt senkinek nem kívánom! Bevallom, féltem, de közben meg mégsem, mert éreztem, tudtam, hogy valaki meg fog bennünket menteni és így is lett, a zsűriből hárman is a mi nevünket mondták. De tényleg gyors volt nekem, afrikai srácnak ez a rap. Én mindent el tudok énekelni, a rap is megy, csak nem mindegy milyen rap.”
A sztárpárnak éles váltás volt a mostani helyzet a múlt heti Aladdin siker után, hiszen nemcsak pozitív kritikákat kaptak, hanem videójuk végigsöpört a neten, még mémek is születtek róluk.
„Fantasztikus érzés volt már a zsűri értékelését is hallgatni, de ami utána jött, az volt igazán felemelő” – vette át a szót Fekete Pákó párja, Komonyi Zsuzsi.
Hallottunk a mémekről, néhányat láttunk is, nagyon tetszettek. Az egész ország azt a dalt énekelte az előadásunk után és bevallom, nekünk is nagyon nehezen megy ki a fejünkből. Pákó imád énekelni, a mostani rap után remélem, hogy énekelni fog. Egyébként el kell mondanom, hogy vele nagyon könnyű együtt dolgozni, hamar ráállt a fülem a tört magyarjára, gyorsan megtanultam érteni, amit mond. Megfogadja minden tanácsomat, nagyon szorgalmas, rengeteget készül. Naponta 40 perceket beszélünk telefonon a próbákon kívül is. Stohl András azt mondta, nem hiszi el, hogy Pákó rendesen készült a héten, pedig de. A Szerelemdoktor viszont nagyon gyors rap, feladta neki a leckét, mert úgy töri a magyart. Majdnem mondhatnám, hogy beletört a bicskánk, de Hál’ Istennek nem és itt vagyunk. Reménykedünk, hogy a következő dalunk könnyebb lesz és tovább jutunk, mert mi imádunk itt lenni!
