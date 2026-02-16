A Nagy Duett: Bódi Megyer és Bódi Hunor a feladást fontolgatták

Ami tény, az tény: a Bódi tesók nem tudnak énekelni. Ahogyan az is, hogy vasárnap este mindent megtettek A Nagy Duett színpadán, hogy lelkesedéssel, energiával és lendülettel kompenzálják a nyilvánvaló hiányosságukat. A nézőknek ez elég is volt ahhoz, hogy továbbjuttassák a hármas fogatot, de ez a siker sem volt elég ahhoz, hogy Megyer és Hunor ne vegyék a szívükre a zsűri, különösen a Kasza Tibi felől érkező túlzó kritikákat. Az ikrek a show végén beszéltek is erről a Borsnak.
„Nagyon sajnálom, hogy ilyen helyzetbe hoztuk Lilit. Mi igazából azt csináltuk, amit kértek tőlünk. Lehet, hogy tudtuk volna lágyabban is énekelni, de nem ezt kérték. Így jött ki...”
Ahogy a zsűri értékelt minket, az egy kicsit személyeskedés volt és nem feltétlenül a produkciónknak szólt. Ezt egyelőre nem is nagyon tudjuk hova tenni
– kezdte kissé csalódottan Megyer, aki ugyanakkor két zsűritagot is kiemelt, miután úgy érzete, belőlük a jóindulat beszélt, amikor értékelték a teljesítményüket. „Horváth Tomit kiemelnénk, mert ő volt az egyetlen, normális kritikát megfogalmazó zsűritag. Illetve Ana María Orozco is kedves volt. Neki tetszett az előadásunk” – tette hozzá a fiatal srác.
Bódi Hunor ugyanakkor elmondta, nem érti az alázatosságukra, vagyis annak hiányára tett megjegyzéseket, mivel úgy érzi, mindent megtettek és egyáltalán nem hanyagolták el a felkészülést. „Lilinek kellett megvédeni minket és szerintem idáig azért nem szabadna eljutni. Alázatosak voltunk és becsülettel megtanultuk a dalt. Külön gyakoroltunk és táncot is tettünk bele, pedig fogalmunk sincs a tánclépésekről. A nézők is biztosan látták és nem biztos, hogy szimpatikus nekik, hogy valaki eljön ebbe a műsorba és nem a produkcióját értékelik. Ha pedig megvédjük magunkat, akkor azt kapjuk, hogy nincs bennünk alázat. Ezzel az értékeléssel az ember kedvét veszik el” – fejtette ki véleményét Bódi Hunor, majd elárulta, az is megfordult a fejükben, hogy önként szállnak ki A Nagy Duettből. „Megmondom őszintén, mi Megyerrel már mennénk haza. Egyetlen egy ember miatt megyünk tovább, ő pedig Lili. Inkább utáljanak minket azért, akik vagyunk, mint szeressenek valamilyenségünkért, amilyenek soha nem is akartunk lenni” – zárta rövidre Hunor.
