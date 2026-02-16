A Nagy Duett: Bódi Megyer és Bódi Hunor a feladást fontolgatták

Ami tény, az tény: a Bódi tesók nem tudnak énekelni. Ahogyan az is, hogy vasárnap este mindent megtettek A Nagy Duett színpadán, hogy lelkesedéssel, energiával és lendülettel kompenzálják a nyilvánvaló hiányosságukat. A nézőknek ez elég is volt ahhoz, hogy továbbjuttassák a hármas fogatot, de ez a siker sem volt elég ahhoz, hogy Megyer és Hunor ne vegyék a szívükre a zsűri, különösen a Kasza Tibi felől érkező túlzó kritikákat. Az ikrek a show végén beszéltek is erről a Borsnak.

A Bódi tesók kaptak hideget, meleget A Nagy Duett zsűrijétől (Fotó: Szabolcs László)

Kiakadtak A Nagy Duett lepontozott sztárjai

„Nagyon sajnálom, hogy ilyen helyzetbe hoztuk Lilit. Mi igazából azt csináltuk, amit kértek tőlünk. Lehet, hogy tudtuk volna lágyabban is énekelni, de nem ezt kérték. Így jött ki...”

Ahogy a zsűri értékelt minket, az egy kicsit személyeskedés volt és nem feltétlenül a produkciónknak szólt. Ezt egyelőre nem is nagyon tudjuk hova tenni

– kezdte kissé csalódottan Megyer, aki ugyanakkor két zsűritagot is kiemelt, miután úgy érzete, belőlük a jóindulat beszélt, amikor értékelték a teljesítményüket. „Horváth Tomit kiemelnénk, mert ő volt az egyetlen, normális kritikát megfogalmazó zsűritag. Illetve Ana María Orozco is kedves volt. Neki tetszett az előadásunk” – tette hozzá a fiatal srác.

Kasza Tibi rendesen leszedte a keresztvizet a Bódi tesókról. Itt az idei A Nagy Duett első balhéja (Fotó: TV2 / Szabolcs László)

Bódi Hunor: „Megmondom őszintén, mi Megyerrel már mennénk haza”

Bódi Hunor ugyanakkor elmondta, nem érti az alázatosságukra, vagyis annak hiányára tett megjegyzéseket, mivel úgy érzi, mindent megtettek és egyáltalán nem hanyagolták el a felkészülést. „Lilinek kellett megvédeni minket és szerintem idáig azért nem szabadna eljutni. Alázatosak voltunk és becsülettel megtanultuk a dalt. Külön gyakoroltunk és táncot is tettünk bele, pedig fogalmunk sincs a tánclépésekről. A nézők is biztosan látták és nem biztos, hogy szimpatikus nekik, hogy valaki eljön ebbe a műsorba és nem a produkcióját értékelik. Ha pedig megvédjük magunkat, akkor azt kapjuk, hogy nincs bennünk alázat. Ezzel az értékeléssel az ember kedvét veszik el” – fejtette ki véleményét Bódi Hunor, majd elárulta, az is megfordult a fejükben, hogy önként szállnak ki A Nagy Duettből. „Megmondom őszintén, mi Megyerrel már mennénk haza. Egyetlen egy ember miatt megyünk tovább, ő pedig Lili. Inkább utáljanak minket azért, akik vagyunk, mint szeressenek valamilyenségünkért, amilyenek soha nem is akartunk lenni” – zárta rövidre Hunor.



