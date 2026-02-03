Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
„Kemény év van mögöttünk” - Megtörte a csendet L.L. Junior barátnője

L.L. Junior
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 03. 20:30
Dominikai Köztársaságnyaralás
Úgy tűnik, megtalálta a harmóniát L.L. Junior és Frey Timi.

Az utóbbi hónapokban rengeteg hír érkezett L.L. Junior és Frey Timi kapcsolatáról, hiszen hol összejöttek, hol szakítottak, ráadásul szinte mindig hatalmas csinnadrattával. A rapper még egy dalt is írt a fiatal táncoslányról, és sokáig úgy tűnt, hogy rövid életű volt a szerelmük, de erre ők rácáfoltak – most is egy hónapig nyaraltak együtt.

Ll Junior
L.L. Junior és Frey Timi
Fotó: Markovics Gábor / Bors

L.L. Junior és Frey Timi a meseszép Dominikai Köztársaságban élvezték az utóbbi egy hónapot, ami alatt nem csupán ki tudták pihenni magukat, de olyan beszélgetéseket is meg tudtak ejteni, amikre itthon valamiért sosem jutott idejük – közölte a táncoslány a posztjában, amiben az álomnyaralásról mesélt követőinek.

gy teljes hónap a Dominikai Köztársaságban…és most hirtelen vége.
Hihetetlen, hogy mennyi minden belefér 30 napba. Nevetés, pihenés, naplementék, lagunák, bulik, spontán kalandok és azok a beszélgetések, amikre otthon valahogy sosem jut idő.
Feltöltődtünk. Testben, fejben, lélekben. Pont arra volt szükségünk, hogy egy kicsit megálljunk, levegőt vegyünk, és csak megéljük a pillanatot.. együtt.
Kemény év van mögöttünk, sok munka, sok kihívás, sok „hogyan oldjuk meg?” de ez az egy hónap emlékeztetett rá, miért csináljuk az egészet…🤍

– írta Frey Timi.

Mint kiderült, L.L. Junior és Frey Timi 1 évvel ezelőtt ismerték meg egymást, bár azt nem lehet tudni, hogy mennyi idő kellett nekik ahhoz, hogy kialakuljon köztük a szerelem – de a romantikus képek alapján egymásért dobog a szívük és megtalálták a harmóniát.

