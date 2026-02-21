Kökény Dani segített hazatalálni A Dal versenyzőjének

Óriási meglepetésként, hosszú kihagyás után tért vissza a színpadra a TV2 nagysikerű Rising Star című tehetségkutatójának férfi közönségkedvence, Czibi Norbi. Az énekes idén februárban éppen az egykori show döntőjének tízéves jubileumát éli meg. Norbi egy évtizede tévétörténelmi pillanatot írt azzal, ahogyan Várhegyi Lucas Pamira mögött a második helyen végzett. A véghajrában mindkét előadóra azonos százalékban érkezett szavazat, így a műsorvezetők nem tudtak azonnal győztest hirdetni, a tizedek döntöttek. Norbi a dobogó második fokán végzett olyan nevek előtt, mint a harmadik helyezett Peter Srámek és a negyedik Fehérvári Gábor Alfréd, azaz Freddie. Most A Dal 2026 fellépőjeként láthatja a közönség, a versenyben a Hazatalálsz című szerzeménnyel igyekszik a döntőbe, az első élő show-ban sikerült bezsebelnie az évad első maximális pontját az egyik zsűritagtól, Bebétől.

Czibi Norbi korábban a Rising Starban második helyezett lett, most A Dal új évadában tért vissza, hatalmas sikerrel (Fotó: MTVA/Kovács Bálint)

Norbi a Rising Start követően egy bomba slágerrel tarolta le a rádiókat, a „Menj tovább” című dalában szövegíróként is bemutatkozott. Az évek során több dala is megjelent, de az elmúlt öt évben elengedte a zene kezét és inkább a magánéletére koncentrált.

Nagy siker Czibi Norbi visszatérése!

A sármos énekes múlt szombaton hatalmas sikerrel tért vissza a zenéhez, ezúttal a Duna csatorna „A Dal 2026” dalversenyében mérettette meg magát és a „Hazatalálsz” című dalt.

Nem nagyon tudtam titkolni a színpadon sem, így láthatták a nézők rajtam, hogy izgultam. Ez az érzés azonban nagyon jóleső volt, szuper újra megélni egy ilyen pillanatot. És az, hogy ez „A Dal 2026” színpadán történhetett, az még jobban büszkeséggel tölt el. Hihetetlen színvonal és szakmaiság árad a műsor minden mozzanatából”

– jegyezte meg Czibi Norbert, akit a zsűri az egekbe emelt az értékelésnél.

Czibi Norbi új dalában Kökény Dani segített, aki ráadásul vetélytársa lett a versenyben (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Norbi a pontozást követően egészen a műsor utolsó produkciójáig végig vezette az első bemutatkozó adást.

A zsűri szavai nagyon jól estek és bár csak pozitív észrevételt kaptam, ez számomra nem azt jelenti, hogy hátra lehet dőlni. A második legmagasabb pontot kapni egy adásban azt is jelenti: minimum az a cél, hogy ezt a következő fordulóban is elérjem, de megugrani sem lenne rossz, így továbbra is nagyon készülök

– mondta.