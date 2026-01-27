Laár András egy törzset alapított a világtól távol: „Rendkívül szeretek fát hasogatni, megrakni a kályhát”

Az Alföldön lakik egy tanyán a KFT együttes és a L’art Pour L’Art társulat alapítója, Laár András, aki nemrég a rajongóitól kért anyagi segítséget. A zenész-humorista most elmesélte, hogy vészelték át az elmúlt hetekre jellemző nagy havazást és hideget.
Egy tanyán lakunk, itt lakik a mi kis bolyunk, közösségünk, családunk. Vagy hívjuk úgy, hogy törzs. A nagy havazásra felkészültünk, tudtuk, hogy baj lesz, beszereztünk élethez szükséges dolgokat, főképp élelmiszert. Vettünk kenyeret, tejet, kefírt, sajtot, vajat, krumplit… Ahogy a pockok, mókusok halmoznak télire, mi ezzel elvoltunk. Pár nap után ki tudtunk menni, felújítottuk a készleteket
– kezdte Laár András. A tanyát az utóbbi két-három évben nem lakta senki, de minden megvolt ahhoz, hogy ott lehessen élni. Az épület ugyan elhanyagolt volt, de lakhatónak bizonyult. „A fáskamra tele volt évekkel ezelőtt felhasogatott fával, azok egyből mehettek a kályhába. A nagy hidegben a kályha bűvkörében éltünk” – tette hozzá. A közeli település Izsák, illetve Kecskemét, ahová heti egy-két alkalommal mennek be, felújítani a készleteket.
Folyamatosan alkotok, zenét és szöveget írok, jelenetet, produkciókat tervezek, nekem ez a munka. De emellett van itt más munka is. Rendkívül szeretek fát hasogatni, megrakni a kályhát. Ez munka! Pláne, ha az ember ezt meditatíve csinálja. Figyelni kell közben! Kicsit küzdősport hangulatú
– jegyezte meg a zenész. Laár nem először vonult ki a társadalomból, mint mesélte, 1991-ben már történt ilyen, amikor az Uszó Buddhista Oktatási, Kulturális és Elvonulási Központban élt, noha akkor még nem így hívták.
„Felmentem a Bükkbe, a buddhista Uszó tanyára, két és fél hónapig egyedül voltam, ugyanígy télen. Akkor tíz évre leléptem a KFT-ből, majd 2001-ben kezdünk el újra együtt zenélni. Kellett az a tíz év, hogy kicsit összeszedjem az agyamat. Ez megtörtént, és akkor még volt pár év a KFT-ben, de ma az már nem továbbvihető a dolog nekem. Az Uszó tanyán teljesen egyedül voltam, önellátóan. Heti egyszer a hómezőn keresztül begyalogoltam a faluba. Egy hátizsáknyi étellel elvoltam egy hétig a tanyán. Ez nem nélkülöző, csak nagyon szerény élet volt, amit akkor megszerettem” - emlékezett vissza.
Laár András olyannyira kivonult civilizációból, hogy tévét sem néz: ötven éve nincs is neki, nem is akarja, hogy a világ dolgai beszűrődjenek hozzájuk, elvégre nem véletlenül lakik tanyán. „Internetet viszont használunk, mert a dolgainkhoz épeszű módon állunk hozzá, kapcsolódunk menedzserekhez, barátokhoz, művészekhez. Kialakult egy jól körülhatárolható művészbarát-társaságom, akikkel rendszeresen tartom a kapcsolatot. Jó zenészek és jó fej emberek. Különböző projekten gondolkodunk, mindenkivel zenélnünk, felvesszük, folyik egy stúdiómunka” – mesélte.
Gallával sok évtizede ismerik egymás, Laár pedig elfogadta a humoristát olyannak, amilyen:
Galla Miki mindig is fura alak volt. Ő nálam fiatalabb, ez érdekes módon soha nem változott. Pedig nagyon megöregedett, de nem tudott nálam öregebb lenni! Csomó Galla-számnak én írtam a szövegét, sokat írtunk együtt. Nagyon fiatalon összebarátkoztunk. Ő olyan, amilyen, nagyra tartom a tehetségét, utánozhatatlan. Ha egy humorista megpróbálja parodizálni, nem megy neki, nem áll jól, mert nem is lehet.
Laár szerint közös fellépésüket sem volt épp egyszerű összehozni. „Nagyon sz*rul volt, a folyamatos csuklás nagyon leszívta az erejét.”
Én hatalmas örömmel ünnepeltem, hogy egyáltalán fel tud lépni.
„Kiment, hogy elmondjon egy mondatot, felkonferálja a műsort, és egy perc folyamatos vastaps fogadta. Utána jöttem be én, engem is hihetetlen lelkesedéssel fogadtak. Sok dologban improvizálni kellett, és élveztem, olyan hangulata volt, mint a régi időkben” – emlékezett.
Mint ismert, mindkét sikeres formációjából kilépett, amit a közönség értetlenkedve fogadott. „Nincs semmilyen kapcsolatom a L’art Pour L’art tagokkal, nem is vágyom erre. Úgy érzem, ez kölcsönös. Nem boncolgatnám, nem szeretek erről gondolkodni sem.”
Túlléptem ezeken, egy nagyon határozott és éles suhintással levágtam magamról ezeket a dolgokat.
„Ha az ember levágja a lábujjkörmét, nem foglalkozik vele, kidobja a szemétbe és vége. Nem tépelődöm azon, milyen volt a körmöm, mielőtt levágtam volna. A KFT-vel sincs semmi kapcsolatom: nincs oka, nincs célja, nincs értelme” – összegezte.
Laár András optimistán tekint a jövőbe is: buddhista elvonulásokat szerveznek és zenei fellépéseik is lesznek, április 28-án a budapesti Stenkben lesz a bemutatkozó projektjük: „Egy spirituális koncert lesz, több műfajjal, sok mindent felölel. Magyar nyelvű dalok beleférnek, ahogy a tánc, a szanszkrit nyelvű mantrák is. Az első projektünk, akkor kiderül, mit kotyvasztottunk itt, a tündérkonyhánkban.”
