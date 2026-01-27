Laár András egy törzset alapított a világtól távol: „Rendkívül szeretek fát hasogatni, megrakni a kályhát”

Az Alföldön lakik egy tanyán a KFT együttes és a L’art Pour L’Art társulat alapítója, Laár András, aki nemrég a rajongóitól kért anyagi segítséget. A zenész-humorista most elmesélte, hogy vészelték át az elmúlt hetekre jellemző nagy havazást és hideget.

Laár András szakított a múltjával

(Fotó: Lang Róbert/Somogyi Hírlap)

Egy tanyán lakunk, itt lakik a mi kis bolyunk, közösségünk, családunk. Vagy hívjuk úgy, hogy törzs. A nagy havazásra felkészültünk, tudtuk, hogy baj lesz, beszereztünk élethez szükséges dolgokat, főképp élelmiszert. Vettünk kenyeret, tejet, kefírt, sajtot, vajat, krumplit… Ahogy a pockok, mókusok halmoznak télire, mi ezzel elvoltunk. Pár nap után ki tudtunk menni, felújítottuk a készleteket

– kezdte Laár András. A tanyát az utóbbi két-három évben nem lakta senki, de minden megvolt ahhoz, hogy ott lehessen élni. Az épület ugyan elhanyagolt volt, de lakhatónak bizonyult. „A fáskamra tele volt évekkel ezelőtt felhasogatott fával, azok egyből mehettek a kályhába. A nagy hidegben a kályha bűvkörében éltünk” – tette hozzá. A közeli település Izsák, illetve Kecskemét, ahová heti egy-két alkalommal mennek be, felújítani a készleteket.

Folyamatosan alkotok, zenét és szöveget írok, jelenetet, produkciókat tervezek, nekem ez a munka. De emellett van itt más munka is. Rendkívül szeretek fát hasogatni, megrakni a kályhát. Ez munka! Pláne, ha az ember ezt meditatíve csinálja. Figyelni kell közben! Kicsit küzdősport hangulatú

– jegyezte meg a zenész. Laár nem először vonult ki a társadalomból, mint mesélte, 1991-ben már történt ilyen, amikor az Uszó Buddhista Oktatási, Kulturális és Elvonulási Központban élt, noha akkor még nem így hívták.

„Felmentem a Bükkbe, a buddhista Uszó tanyára, két és fél hónapig egyedül voltam, ugyanígy télen. Akkor tíz évre leléptem a KFT-ből, majd 2001-ben kezdünk el újra együtt zenélni. Kellett az a tíz év, hogy kicsit összeszedjem az agyamat. Ez megtörtént, és akkor még volt pár év a KFT-ben, de ma az már nem továbbvihető a dolog nekem. Az Uszó tanyán teljesen egyedül voltam, önellátóan. Heti egyszer a hómezőn keresztül begyalogoltam a faluba. Egy hátizsáknyi étellel elvoltam egy hétig a tanyán. Ez nem nélkülöző, csak nagyon szerény élet volt, amit akkor megszerettem” - emlékezett vissza.