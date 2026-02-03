Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Gondoltad volna? Ez Kiara Lord igazi neve

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 03. 13:10
Elszólta magát a felnőttfilmes. Kiara Lord a hétfői adásban vett részt egy randevún Stohl Andrással.
Kiara Lord, a tartalomgyártó és felnőttfilmes is harcba szállt az idei Nagy Ő-ben, hogy elnyerje Stohl András szívét. A hétfői adásban ismét egy randevún vett részt a színésszel, majd ekkor azt is elárulta, mi az igazi neve.

Elárulta a valódi nevét Kiara Lord / Fotó: Máté Krisztián

Elszólta magát Kiara Lord: kiderült, mi a valódi neve

A randi során a páros a Sztárban Sztár All Stars forgatására látogatott el, ahol Stohl András bemutatta Kiarát Liptai Claudiának, és akinek a felnőttfilmes kapásból Katalinként mutatkozott be, mielőtt gyorsan kijavította volna magát.

Később aztán kiderült, hogy Kiara eredetileg Sapkin Katalin néven született. Az adás végén Stohl András arra is rákérdezett, mi lenne a neve, ha orosz névvel is rendelkezne, mire a felnőttfilmes elmondta, valójában van orosz neve: Katharina, vagyis Kátya.

Jaj, istenem, megzabállak, szerintem ez iszonyatosan szexi! 

- jegyezte meg a színész.

 

