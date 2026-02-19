Kiara Lord kitálalt Stohl András döntéséről: „Ha nincs ló, jó a szamár”

A Nagy Ő műsorának nagy esélyese volt Kiara Lord, aki még egy intim pillanatot is átélhetett Stohl Andrással. A pénteki fináléban azonban a színész nem Kiarat, hanem Krisztát választotta párjának. A rajongók ledöbbentek András döntésén, de az Onlyfans-modell elmondása szerint logikusan döntött a Nagy Ő. Kiara Lord a Borsnak azt is elárulta, hogy nem jósol nagy jövőt a párnak, aminek okáról is beszámolt.

Kiara Lord számára a Nagy Ő-ben való szereplése még nagyobb hírnevet hozott (Fotó: Máté Krisztián)

Kiara Lord ledöbbent Stohl András döntésén

A döntés napján mindkét esetre felkészültem. Az eszem azt mondta, hogy Kriszta lenne a logikus döntés Andrásnak, de a szívem mélyén reméltem, hogy én jövök ki győztesnek, mivel utálok veszíteni. Korban sokkal jobban összeillenek, ami biztos nagy szerepet játszott a döntésben

– mondta a Borsnak az Onlyfans-modell.

A korábban nagy esélyesnek kikiáltott Kiara a műsorban is érezte, hogy Andrásnak fontos, hogy mit mondanak róla az emberek.

„Többször is felhozta nekem, hogy majd mennyire megítélnek minket az emberek. Engem ez egyáltalán nem érdekelt, de számára látszott, hogy nagyon is számít. Igazából nem veszem zokon a végét, mivel bajban lettem volna, ha engem választ. Én nem akarok vele egy közös életet és ezt ő is pontosan tudta. Sőt kicsit megkönnyebbültem, mivel én nem ragaszkodom hozzá egyáltalán” – árulta el a felnőttfilmes színésznő.

Stohl András és Kiara Lord nagyon egymásra talált a Nagy Ő 2026-os évadában (Fotó: TV2)

Mi lesz Stohl András és Nagy Ő Kriszta kapcsolatának sorsa?

Kriszta egy nagyon biztonságos választás neki, mivel vele nem lehet mellé fogni. Viszont véleményem szerint ennek semmi jövője nincs, mert szerintem itt nincsenek érzelmek, legalábbis az András részéről. Ne értsen senki félre, én nagyon örülnék, ha tényleg megtalálnák egymást és egy boldog életet tudnának élni

– jegyezte meg lapunknak Kiara Lord.

Ezek a szavak viszont, nem csak légből kapottak, hanem a modell saját szemével tapasztalta meg az összhangot a két ember között.

„Semmi kémia nem volt kettőjük között. Azt láttam, hogy Ginára csorgott rendesen András nyála, de Krisztánál ezt nem éreztem. Szerintem ez egy, ha nincs ló, jó a szamár szituáció. Ha mégsem, akkor viszont előre is gratulálok nekik” – említette meg Kiara.