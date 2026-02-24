„Szerelem volt első látásra” – vége a titkolózásnak, ezzel az ismert operaénekessel jár Janicsák Veca

Janicsák Veca és volt férje, Ladányi Jancsó Ábel szerelme 2016-ban kezdődött, majad 2017-ben már össze is házasodtak. Kapcsolatukból pedig egy közös kislányuk is született, Emma. Boldogságuk sajnos azonban nem tartott sokáig, ugyanis 2020-ban a válás mellett döntöttek.

2022 végén pedig jött a váratlan örömhír az énekesről, miszerint újra rátalált a szerelem. Új kedveséről pedig azóta is igyekezett egyre kevesebbet elárulni, nemrég azonban kivételt tett. Janicsák Veca Hevesi Tamás podcast műsorának vendégeként mesélte el, hogy már teljesen lemondott a szerelemről, amikor eltalálta Ámor nyila.

Úgy éreztem, ebben az életben ez nekem már nem fog összejönni. Ha az ember nagymamaéletet él, keveset jár bulizni, egy macskával és egy gyerekkel él, nem indul jó esélyekkel. Miután ebbe beletörődtem, valahogy elkezdtek jönni a jelentkezők. Volt olyan, akit régről ismertem, elmentünk vacsorázgatni, de semmi komoly. Aztán egyszer csak bekövetett egy sikeres operaénekes

– mondta az énekesnő, aki vissza is követte későbbi kedvesét, a 41 éves Boncsér Gergelyt.

Írt egy hosszú, szívhez szóló levelet. Ezután utánanéztem, biztos nem tömeggyilkos-e. Miután erről megbizonyosodtam, személyesen is találkoztunk. Szerelem volt első látásra. A kémia rögtön működött. Ennek már négy éve. Szép lassan kialakult minden. Egy mozaikcsaládban élünk. Én tényleg nem hittem volna, hogy még egyszer szerelmes leszek, de így lett

– idézte a Story.hu Janicsák Vecát, akinek kislánya, Emma idén lesz 10 éves.