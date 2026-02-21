Janicsák Veca telefonon tudta meg orvosától, méhnyakrákja van: "Éreztem, hogy valami nem stimmel!"

Janicsák Veca ritkán szólal meg magánéletével kapcsolatban. Most viszont kivételt tett és Hevesi Tamás podcastjében elárulta, hogyan is sikerült átvészelnie élete legnehezebb időszakát. Elmondása szerint, utólag visszanézve már voltak előjelei annak, hogy baj lehet...

Janicsák Veca betegsége komoly nyomokat hagyott a lelkében (Fotó: TV2)

Janicsák Veca telefonon szembesült a ténnyel, hogy műteni kell

Amikor az orvos felhív egy szűrés után, akkor az gyanús tud lenni. Ráadásul hétvége volt és telefonon keresztül közölte a hírt. Nagyon hamar lezajlott a beszélgetés. Mondta, hogy ez a helyzet, de nem kell megrémülnöm, mivel kezelve leszek. Annyi, hogy hamar meg kell műtenie

– elevenítette fel a nehéz pillanatokat Hevesi Tamás műsorában az énekesnő, akiről kiderült, méhnyakrákja van.

A hír villámcsapásként érte Vecát, bár elmondása szerint már voltak előjelei a bajnak. „Trombózisom is volt. A huszonéveseknek nem szokott a felkarban ilyen fajta betegsége lenni. Illetve nagyon nagy stresszben éltem, nem volt jó körülöttem a levegő sem. A családom támogatott, de éreztem, valami nem stimmelt és a saját döntéseim miatt belekerültem egy negatív hullámba” - fejtette ki Janicsák Veca.

Janicsák Veca gyereke miatt is felelősségteljes döntést hozott (Fotó: archív / hot! magazin)

Az énekesnő később ismét rossz híreket kapott

Hosszú éveken keresztül küzdöttem miómákkal. A kislányomat is úgy hordtam ki, azért ez nem volt egyszerű. Aztán amikor betöltöttem a harmincat, akkor a doktornő ismét felfedezett nálam egy miómát. Nem akartam kétévente műtőasztalon feküdni, mert úgy éreztem, hogy amint felgyógyulok, addigra mehetek megint vissza

– mondta Janicsák Veca Sztárban Sztár All Stars korábbi szereplője, aki az óriási harcok után ismét nagy döntést hozott életében: „Ezek után a hiszterektómia mellett döntöttem, vagyis kivették a méhemet. Amikor sokat szenved az ember, akkor könnyen meghoz egy ilyen volumenű döntést, de ennek a lelki súlyával utána kell megküzdeni, mert ezzel azt értem el, hogy 30 évesen nem vagyok képes egy gyereket kihordani” - zárta az énekesnő, akinek élete szerencsére azóta ismét pozitív szakaszba ért, és szeretetben, egészségben neveli kislányát, Emmát.