Janicsák Veca: „Nőként nehéz tartani a tempót”

Janicsák Veca nem titkolja, volt benne némi előítélet a szavazós műsorokkal kapcsolatban, de szerencsére kellemes meglepetések érték a TV2 Sztárban Sztár All Stars műsorában.

Janicsák Veca nem bízott abban, hogy bejut a legjobb 12 versenyző közé (Fotó: hot! magazin archív)

„Őszintén szólva sokféle forgatókönyv volt bennem ennek kapcsán. Ez volt a legutolsó, amire gondoltam” – kezdte a hot! magazinnak Janicsák Veca Sztárban sztáros szereplésével kapcsolatban. „De ez elsősorban előítélet, mert általában az a tendencia, hogy elsőként inkább a férfiakat szavazzák be ezekbe a műsorokba. Így talán kicsit negatívabban indultam neki. Kellemes meglepetés, hogy nem így lett, és hálával tölt el.”

„Szeretném, ha mindennek helye lenne az életemben”

A műsorra való felkészülés mellett több szerepben is helyt kell állnia, Janicsák Veca gyereke és háztartásbeli dolgai mellett pár hete visszaült az iskolapadba is. Az énekesnő elárulta, hogy Szegeden sikerül kiszakadni a hétköznapokból.

„Egész héten fél öt környékén keltem, majd szombaton hajnalban vonatra ültem, hogy leutazhassak Szegedre az egyetemre. Mégis annyira feltöltött az iskola, hogy vasárnapra rengeteg energiám lett. Talán ennek is része van abban, ha sikerül jól teljesítenem utána a színpadon. Szegeden kiszakadhatok mindenből, ami versenyzésről, zenélésről vagy az otthoni mindennapi teendőkről szól, és hiába vagyok fáradt, motivál, és erőt ad a folytatáshoz.”

Nagyon fiatalon kerültem a szakmába, és vágytam rá, hogy minél előbb saját egzisztenciát teremthessek magamnak, így a tanulás háttérbe szorult. Szeretném, ha mindennek helye lenne az életemben. Ez viszont nem mindig könnyű feladat.

„A reggeli és esti rutinok egyfajta keretet adnak az egész napnak, néha mégis nehéz szembesülni azzal, hogy nem mindig a mi kezünkben van az irányítás. A nőkön egyébként is óriási a nyomás, hiszen a társadalmi elvárás az, hogy anyák legyünk, vezessünk háztartást, és álljunk helyt mint társ, feleség, barátnő... Ez a kiindulópont. A többi pedig, hogy milyen karriert építünk, hogyan tudunk lavírozni a mindennapok során, hogyan osztjuk be az időnket, már erre épül rá. A másik oldalon sokszor azt látjuk, hogy a férfiakon kevesebb ez a fajta nyomás, és ha a fele teljesül, már egy remek embernek tekinti a közember. Ez az aránytalanság olykor nagyon nehéz helyzeteket és sorsokat szül. Nemrégiben a következő mondat jött szembe velem: „A legszuperebb férfiak az átlagnők”. Én ezzel részben egyetértek, és nem gondolom, hogy ez toxikus feminizmus volna, hanem sokszor sajnos a valóság. Nőként nehéz tartani a tempót.”