Jákli Mónika kislánya már nem keresi az anyukáját: Tudomásul vette, hogy nem jön többé

Jákli Mónika autóbalesete máig nem hagyja nyugodni a nyilvánosságot, hiszen egy négyéves kislányt hagyott hátra, akinek most édesanya nélkül kell majd felnőnie. Az influenszer egykori párja, Boráros Gábor természetesen magához vette közös kislányukat, Zorát, akinek hogyléte felől folyamatosan érdeklődnek a követők.

Jákli Mónika egykori párja, Boráros Gábor magához vette közös kislányukat, Zorát (Fotó: Csaba Agota / RTL-sajtóklub)

Jákli Mónika exe minden részletre odafigyel

Boráros Gábor a baleset után egy ideig még várt, hogy elmondja Zorának, mi történt, hiszen egy ilyen hírt még felnőtt emberekkel is nehéz közölni, nem hogy egy négyéves kislánnyal. A ketrecharcos pszichológus szakember segítségét kérte, akinek tanácsait pontosan betartotta annak érdekében, hogy Zora minél inkább helyén tudja kezelni a dolgot és valamelyest befogadja a felfoghatatlant. Gábor saját közösségi oldalán 24 óráig elérhető sztoriban válaszolt a követői kérdésekre, amelyek közül a legtöbben természetesen arra kíváncsiak, hogy hogyan telnek a mindennapjaik.

Édesapja elmondása szerint Zora sokat beszél anyukájáról, sokszor szóba hozza, ugyanakkor pontosan tisztában van vele, hogy nem fog már hazatérni. Legtöbbször olyan helyzetekben emlegeti őt, amikor felidézi, hogy miket csináltak együtt, miket rajzoltak, játszottak együtt korábban; vagyis általában olyan közös programokat emleget, amikor nagyon jól érezte magát vele. Örömmel emlékszik vissza azokra a pillanatokra is, amikor közösen néztek mesét, vagy beöltöztek valaminek. Gábor elárulta: nagyon úgy tűnik, hogy sikerült Zorával úgy közölnie a rossz hírt, hogy az a lehető legtapintasosabb legyen. Először azzal tette őt tisztába, hogy mit is jelent a halál fogalma és mit takar pontosan az, ha valaki meghal.

Sikerült neki jól elmagyaráznom és megértetnem vele, hogy anya már nem jön többé. Persze, hogy beszél róla és persze, hogy szóba hozza az anyukáját, de tisztában van vele, hogy nem fog többet jönni.

Jákli Mónika balesete során teljesen összeroncsolódott az autó, szinte semmi esélye nem volt a túlélésre (Fotó: Facebook/Polícia SR)

A körülményekhez képest Zora jól van

Jákli Mónika kislánya ugyanakkor nem úgy idézi fel az anyukáját, mint amiről szeretne beszélni, de nem lehet, mert szomorú. Boráros Gábor szerint Zora bármikor mesélhet róla, amikor csak akar, sőt, a róla lévő kedvenc fotói is ki vannak állítva otthon.

Sikerült nála elérni ezt a hozzáállást, hogy örömmel emlékszik vissza rá és minden olyan közös pillanatra, amikor ők együtt voltak. Amikor eszébe jut, akkor szívesen beszél róla, de a kérdés, ami mindenkit foglalkoztat, hogy keresi-e az anyukáját, arra az a válasz, hogy nem. Nem keresi, mert tudja, hogy hol van.

Boráros Gábor pontosan elmondta Zorának, hogy anyukája odafönt van és onnan figyeli őt a csillagok és az angyalok közül, hiszen Jákli Mónika is egy angyal lett. Figyeli, ahogy Zora énekel, rajzol, táncol, eszik, alszik. Figyeli őt minden percben és ugyanúgy szereti, ahogy eddig is, csak már nem fog vele többet találkozni.

A történtekhez képest azt lehet mondani, hogy Zora egész jól van

– fogalmazott Boráros Gábor.