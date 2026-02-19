Jákli Mónika kislánya: "Anya nem jön többé, mert meghalt"

Az egész országot megrázta Jákli Mónika halála. Mint ismert, az influenszer január 21-én hajnalban, Szlovákiában vesztette életét, miután az autója nagy sebességgel lecsúszott az útról, egy fának csapódott, majd kigyulladt. Habár a hatóságok a helyszínre rohantak, az édesanyát már nem lehetett megmenteni. Exe és kislánya édesapja, Boráros Gábor Mónika halálhírét követően közölte: még nem mondta el Zorának azt, hogy elhunyt édesanyja. Erre ugyanis csak pár nappal a baleset után volt ereje. Most kiderült, a hároméves gyermek ugyan nem érti teljesen, mi történt, de tudja: anyukája már az angyalokkal van, ezért többet nem jön haza.

Jákli Mónika kislánya tudja: anya már nem jön haza Fotó: YouTube

Boráros Gábornak élete legnagyobb feladata volt elmondani Zorának, hogy édesanyja elhunyt:

Azonnal tudtam, hogy ehhez segítség kell, és megkértem egy pszichológust, hogy készítsen fel. A baleset szerdán volt, és vasárnap adódott az első alkalom, hogy elmondjam Zorának. Épp játék közben voltunk, lelőtt egy játék pisztollyal, és azt mondta: "Apa, apa meghaltál!" Ekkor elkezdtem kérdezgetni, tudja-e mit jelent ‘meghalni’, de nem volt tisztában vele. Olyanokat mondott, hogy ilyenkor az ember szurit kap, a doktor bácsi meggyógyítja. Elmagyaráztam neki, hogy ez nem így van, és ha valaki meghal, akkor azt nem látjuk többé, hogy a halál szó kapcsán semmilyen tévhit ne legyen benne. Este pedig nagy levegőt vettem, és elmondtam neki, hogy mi történt az anyukájával: hogy este volt, köd volt, hogy anya gyorsan ment az autójával, fának ütközött, és meghalt

- árulta el a boxoló, hozzátéve: Mónikával közös kislányuk azonnal sírni kezdett, majd kérdezgette, melyik fának ment neki az édesanyja, és hogy ott van-e még az autója.

Jákli Mónika kislánya így beszél elhunyt édesanyjáról

Azóta is sokszor szóba hozza Moncsit, de már maga teszi hozzá, hogy anya nem jön többé, mert meghalt. A szakember szerint nagyon jó, hogy beszél róla, nem fojtja magába, nem úgy tekint erre az egészre, hogy nem szabad beszélnie róla. Ugyanakkor mégis tudatában van annak, hogy Moncsi már soha többé nem jön, és így nem várja. Elmondtam neki, hogy anya az angyalokkal van, de figyeli őt mindig, és látja, milyen szépen rajzol, táncol, énekel, ennek pedig örül

- árulta el Boráros Gábor a Story-nak.