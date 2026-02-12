Jákli Mónika exe elárulta a titkát: Ebből a videóból inspirálódik Boráros Gábor

Mint ismeretes, január 21-én Jákli Mónika borzalmas autóbalesetben vesztette életét. Luxusautójával egy kanyarban letért az útról, majd óriási sebességgel a fának csapódott. Az ütközés erejétől a jármű gyakorlatilag darabokra szakadt és a felismerhetetlenségig roncsolódott. Bár a népszerű influenszert azonnal kórházba szállították, az életét már nem lehetett megmenteni. Négyéves kislánya, Zora Mónikával élt, most pedig édesapja, Boráros Gábor gondoskodik róla.

Jákli Mónika egykori párja, Boráros Gábor teljes odaadással gondoskodik közös kislányukról, Zoráról (Fotó: Szabolcs László)

Jákli Mónika kislánya kiemelt figyelmet kap

Boráros Gábor a baleset után nem sokkal, közösségi oldalán kislányukkal közös fotóval búcsúzott Mónikától.

Köszönöm, hogy megajándékoztál vele. Vigyázni fogok rá. Amíg világ a világ! Tudni fogja, hogy anyukája mennyire szerette és figyeli fentről minden lépését.

A ketrecharcos oldalán azóta még több olyan tartalom tűnt fel, amelyen megmutatta, milyen közös programokat talál ki a kislánynak, ezzel enyhítve számára anyukája hiányát. Boráros Gábor ennek kapcsán rengeteg privát üzenetet kap nap, mint nap. Leginkább olyan visszajelzéseket, amelyekben a követők dicsérik, amiért ennyire odateszi magát. Gábor nemrég saját oldalán, videóüzenetben reagált ezekre:

Sokan írtok amiatt, hogy milyen jó programokat találok ki Zorának, hogy boldog legyen, hogy ne unatkozzon és hogy csak a jó dolgok járjanak a fejében, de az az igazság, hogy ezeket a programokat nem most kezdtem kitalálni.

Jákli Mónika exe elárulta, hogy volt egy kedvenc videója, ami elindította az egész lavinát és ami miatt a későbbiekben is hasonló „vidámparkot” varázsolt otthonra a kis Zorának. Ennek lényege tulajdonképpen az, hogy Gábor a televízió képernyője és egy fotel segítségével gyakorlatilag egy házi szimulátort készít kislányának; vagyis a tévé képernyőjén nézi, a fotelben pedig átéli a látottakat, például egy hullámvasút izgalmát.

Megpróbálom majd összegyúrni egy nagy videóba az összeset, hogy mindegyiket meg tudjátok nézni

Jákli Mónika és Boráros Gábor viharos kapcsolatban voltak, de kislányukért mindent megtettek (Fotó: Csaba Agota / RTL-sajtóklub)

Így reagált a kislány édesanyja elvesztésére

Boráros Gábor Jákli Mónika autóbalesete után jó ideig nem tudta elmondani Zorának, hogy meghalt az édesanyja, ez ügyben szakember segítségét kérte. Egy idő után azonban nyilván nem lehetett tovább húzni, el kellett mondani neki az igazságot.

Hála az égnek nem fogadta olyan rosszul, mint ahogy vártam. Gondoljuk, kemények és vagányak vagyunk, mint állat. Talpig férfiak, akik a harcban az élre törve, bárkit és bármit elpusztítanak, mert olyan k*rva erős bikák vagyunk. Stb... A Mindnél is keményebbek vagyunk. Aztán átértékelődik a kemény, erős és igazi férfi fogalma, amikor a kislányod előtt ülve, keresed a szavakat, hogy tudd vele közölni számára érthetően, higgadtan, minél óvatosabban, de félreértés nélkül, hogy mi történt, hogy miért nem jön soha többé anya.