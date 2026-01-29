Jákli Mónika exe és vőlegénye egymásra sem néztek a temetésen – tapintható volt a feszültség

Voith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
2026. január 29.
A tragédia óta folymatosan a figyelem középpontjában áll az ügy, és a történet még mindig rengeteg kérdést vet fel. Jákli Mónika halála után a temetés napján minden tekintet Boráros Gáborra és Roderikre szegeződött, a jelenlétük pedig többet mondott minden szónál.
Jákli Mónika és Boráros Gábor kapcsolata sosem volt zökkenőmentes, de az egykori sztárpárt mindig összekötötte kislányuk, Zora, akinek a boldogságáért bármit megtettek volna. De arra senki sem számított, hogy Jákli Mónika autóbalesetben életét veszti, ráadásul Boráros úgy érzi, ezért az édesanya új párja a felelős. A sportoló az elmúlt napokban egyre durvább nyilvános kijelentéseket tett Dobosi Roderikről, amit a végén már ő maga sem tűrt tovább és megszólalt az ügyben. A két férfi között azóta is érezhető a feszültség, ráadásul Jákli Mónika temetésén ma szembe is kerültek egymással.

Jákli Mónika temetés 2026.01.29 Gábor Boráros
Boráros Gábor továbbra is Dobosit hibáztatja a balesetért, még csak ránézni sem hajlandó exe vőlegényére
Fotó: László Szabolcs / Bors

Jákli Mónika volt párjai egymásnak feszültek

Jákli Mónika és Boráros Gábor kapcsolata sosem volt teljesen zökkenőmentes, ám a kislányuk miatt hosszú ideig igyekeztek együttműködni. A tragédia után azonban újra felszínre kerültek a régi konfliktusok. Boráros Gábor már korábban, a temetés előtt kemény hangvételű üzenetekben bírálta az édesanya vőlegényét, Roderiket. Egyik bejegyzésében súlyos vádakat fogalmazott meg.

Hogy tudott ilyennel maradni Mónika? Aki veri, zsarolja, kidobja, terrorizálja? Végül az utolsó útját is ennek köszönheti. Mindezek után a régmúlt üzeneteimbe kapaszkodva akarja menteni magát? Utolsó büdös korcs

– írta.

A poszt nagy visszhangot váltott ki, és sokakat megosztott. Voltak, akik együttéreztek Borárossal, mások viszont túlzónak és méltatlannak tartották a nyilvános támadásokat.

Boráros Gábor és kislánya
Boráros Gáborral maradt kislányuk, aki végül nem vett részt a temetésen (Fotó: Instagram)

Roderik sem hagyta szó nélkül

A nyilvános vádaskodások után Roderik is megszólalt korábban, és reagált az őt ért támadásokra

Együttélésünk során közöttünk soha nem fordultak elő verbális támadások, amelyek fizikai bántalmazásba, üldözésbe vagy zaklatásba torkolltak volna. Ez az említett végzetes éjszakán sem történt meg

– mondta.

Jákli Mónika volt párja, Roderik
Jákli Mónika titokzatos párja is megjelent a temetésen, könnyeivel küzdött (Fotó: Szabolcs László)

A férfi határozottan cáfolta, hogy erőszakos lett volna, és kiemelte: ő is mélyen gyászolja Jákli Mónikát.

Néma feszültség a temetésen

A korábbi üzenetek és nyilatkozatok után sokan kíváncsiak voltak arra, hogyan találkozik majd egymással Boráros Gábor és Roderik a temetésen. A búcsú napján végül mindketten megjelentek, ám a helyszínen is érezhető volt a feszültség.

Jákli Mónika temetése, Roderik
Mónika párja, Roderik és Boráros Gábor egy szót sem váltottak a temetés alatt, messziről elkerülték egymást (Fotó: Szabolcs László)

Szemtanúk szerint a két férfi feltűnően kerülte egymást. Nem néztek egymásra, nem beszéltek, és a ravatalnál is külön maradtak. Roderik láthatóan megrendült volt, könnyeivel küzdött, míg Boráros csendesen, visszafogottan búcsúzott volt párjától. Bár egy helyen voltak, a köztük húzódó feszültség szinte tapintható volt, de a lehető legtávolabb helyezkedtek el egymástól, így az egymásnak feszülés egyelőre elmaradt. A tragédia napján így nem a nyílt konfliktus, hanem a hallgatás és a kimondatlan indulatok uralták a légkört.

