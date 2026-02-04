Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
"Most lépésről-lépésre haladunk" - Friss hírekkel jelentkezett Horváth Tamás

péterfi andrea
2026. február 04.
Péterfi Andreát nemrég megműtötték. Horváth Tamás a minap örömmel számolt be arról, hogy a felesége hazatérhetett a kórházból.
Finoman szólva sem a tervek szerint alakult Horváth Tamás és felesége, Péterfi Andrea álomnyaralása, akik a 9. házassági évfordulójukat szerették volna megünnepelni. Andi ugyanis megcsúszott egy vizes papucson, és két helyen is eltört a lábszárcsontja. Ezután haza kellett utazniuk, ami több nehézségbe ütközött, ám végül sikeresen megérkeztek, és megtörtént a műtét. Horváth Tamás a minap örömmel osztotta meg, hogy - bár a gyógyulás egy hosszú folyamat lesz -, Andit nemrég hazaengedték és már odahaza lábadozik.

Hírt adott magukról Horváth Tamás / Fotó: Bánkúti Sándor / Bors

Jó hírrel jelentkezett Horváth Tamás

Végre itthon. Hosszú út áll még előttünk, de Andi baromi erős csaj. Most lépésről-lépésre haladunk... “Testemben erős lélek”

- írta a közösségi oldalán az énekes egy fotó kíséretében, a kommentszekcióban pedig számtalan rajongó továbbította a jókívánságait.

Mielőbbi teljes felépülést kívánok!

- üzente az egyikük.

 

