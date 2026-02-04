"Most lépésről-lépésre haladunk" - Friss hírekkel jelentkezett Horváth Tamás

Finoman szólva sem a tervek szerint alakult Horváth Tamás és felesége, Péterfi Andrea álomnyaralása, akik a 9. házassági évfordulójukat szerették volna megünnepelni. Andi ugyanis megcsúszott egy vizes papucson, és két helyen is eltört a lábszárcsontja. Ezután haza kellett utazniuk, ami több nehézségbe ütközött, ám végül sikeresen megérkeztek, és megtörtént a műtét. Horváth Tamás a minap örömmel osztotta meg, hogy - bár a gyógyulás egy hosszú folyamat lesz -, Andit nemrég hazaengedték és már odahaza lábadozik.
Végre itthon. Hosszú út áll még előttünk, de Andi baromi erős csaj. Most lépésről-lépésre haladunk... “Testemben erős lélek”
- írta a közösségi oldalán az énekes egy fotó kíséretében, a kommentszekcióban pedig számtalan rajongó továbbította a jókívánságait.
Mielőbbi teljes felépülést kívánok!
- üzente az egyikük.
