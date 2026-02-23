Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Alfréd névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Igazi csillogó álom: Horváth Csenge megmutatta csodaszép jegygyűrűjét – Fotó

eljegyzési gyűrű
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 23. 16:40
Fésűs Nelly lányaesküvőFésűs NellyHorváth Csenge
Hatalmas a boldogság a hazai sztárvilágban, hiszen az ország egyik legnépszerűbb influenszere szintet lépett a magánéletében. Horváth Csenge ujján ott a gyűrű, de vajon mikor lesz az esküvő?

A gyönyörű modell, Fésűs Nelly lányaként a reflektorfényben nőtt fel, mára pedig saját jogán vált a közösségi média és a kifutók csillagává. Horváth Csenge élete az elmúlt hónapokban gyökeresen megváltozott, hiszen nemcsak a baba érkezése robbantotta fel a mindennapokat, hanem szerelme is, aki hivatalossá tette szándékait. A követők hetek óta találgatták, vajon mikor csillan meg az a bizonyos ékszer, és most végre eljött a pillanat, amikor minden titokra fény derült.

Horváth Csenge
Horváth Csenge párja egy volt hoki játékos? (Fotó: Horváth Csenge Instagram)

Horváth Csenge és a rejtélyes gyémánt

A pletykák akkor kaptak igazán szárnyra, amikor a fiatal híresség fotóin, – hol homályosan, hol csak egy-egy villanás erejéig – feltűnt egy különleges ékszer. A rajongók tűkön ülve várták az elszólást, és Csenge nem is hagyta őket cserben. Egy óvatlan, ám annál sokatmondóbb kommentel öntött tiszta vizet a pohárba: 

Nem véletlen, hogy egy volt hokishoz megyek hozzá...

 – jelentette ki, amivel azonnal tisztázta a vőlegény sportos múltját és a szándékok komolyságát is. 

Csenge azóta nem nyilatkozott a sajtónak, de egy dolog biztos: ez az elszólás mindent megváltoztatott. Eddig csak a háttérben, életlen képkockákon láthattuk a gyűrűt, most azonban a modell „az arcunkba tolta” a bizonyítékot. Nem egy hétköznapi darabról van szó, hanem egy olyan eljegyzési gyűrűről, amely méltó a modell stílusához.

Még a baba érkezése előtt oltár elé állnak?

Bár sokan azt hitték, a kismama megvárja a pici születését a nagy nappal, a legfrissebb információk szerint erre nem fog sor kerülni. Ahogy azt korábban is kifejtette, a polgári szertartást mindenképpen a gyermekük érkezése előtt akarják. A rajongók persze azonnal találgatni kezdtek: vajon milyen ruhában mondja ki az igent az ország egyik legszebb nője? Az biztos, hogy Csenge nem bízza a véletlenre a megjelenését, még akkor sem, ha most az anyaság és a fészekrakás az elsődleges prioritás az életében.

Horváth Csenge
Horváth Csenge megmutatta a gyűrűt (Fotó: Horváth Csenge/Instagram)

A követők reakciója: mindenki a gyűrűt figyeli

A kommentelők szerint Csenge sugárzik a boldogságtól, és a terhessége csak még vonzóbbá tette a modellt. Sokan kiemelték, hogy a „rejtélyes gyűrű” megmutatása egyfajta felszabadulás is lehetett számára, hiszen így végre nem kell titkolóznia a nyilvánosság előtt. A „hokis férj” emlegetése pedig külön pikantériát ad a történetnek, hiszen az ilyen fajta szerelem mindig is kedvelt téma volt a bulvárvilágban. 

A gyűrű megvillantásával kapcsolatban kerestük Csengét, de nem kívánt nyilatkozni a témában.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu