Igazi csillogó álom: Horváth Csenge megmutatta csodaszép jegygyűrűjét – Fotó

A gyönyörű modell, Fésűs Nelly lányaként a reflektorfényben nőtt fel, mára pedig saját jogán vált a közösségi média és a kifutók csillagává. Horváth Csenge élete az elmúlt hónapokban gyökeresen megváltozott, hiszen nemcsak a baba érkezése robbantotta fel a mindennapokat, hanem szerelme is, aki hivatalossá tette szándékait. A követők hetek óta találgatták, vajon mikor csillan meg az a bizonyos ékszer, és most végre eljött a pillanat, amikor minden titokra fény derült.

Horváth Csenge párja egy volt hoki játékos? (Fotó: Horváth Csenge Instagram)

Horváth Csenge és a rejtélyes gyémánt

A pletykák akkor kaptak igazán szárnyra, amikor a fiatal híresség fotóin, – hol homályosan, hol csak egy-egy villanás erejéig – feltűnt egy különleges ékszer. A rajongók tűkön ülve várták az elszólást, és Csenge nem is hagyta őket cserben. Egy óvatlan, ám annál sokatmondóbb kommentel öntött tiszta vizet a pohárba:

Nem véletlen, hogy egy volt hokishoz megyek hozzá...

– jelentette ki, amivel azonnal tisztázta a vőlegény sportos múltját és a szándékok komolyságát is.

Csenge azóta nem nyilatkozott a sajtónak, de egy dolog biztos: ez az elszólás mindent megváltoztatott. Eddig csak a háttérben, életlen képkockákon láthattuk a gyűrűt, most azonban a modell „az arcunkba tolta” a bizonyítékot. Nem egy hétköznapi darabról van szó, hanem egy olyan eljegyzési gyűrűről, amely méltó a modell stílusához.

Még a baba érkezése előtt oltár elé állnak?

Bár sokan azt hitték, a kismama megvárja a pici születését a nagy nappal, a legfrissebb információk szerint erre nem fog sor kerülni. Ahogy azt korábban is kifejtette, a polgári szertartást mindenképpen a gyermekük érkezése előtt akarják. A rajongók persze azonnal találgatni kezdtek: vajon milyen ruhában mondja ki az igent az ország egyik legszebb nője? Az biztos, hogy Csenge nem bízza a véletlenre a megjelenését, még akkor sem, ha most az anyaság és a fészekrakás az elsődleges prioritás az életében.

Horváth Csenge megmutatta a gyűrűt (Fotó: Horváth Csenge/Instagram)

A követők reakciója: mindenki a gyűrűt figyeli

A kommentelők szerint Csenge sugárzik a boldogságtól, és a terhessége csak még vonzóbbá tette a modellt. Sokan kiemelték, hogy a „rejtélyes gyűrű” megmutatása egyfajta felszabadulás is lehetett számára, hiszen így végre nem kell titkolóznia a nyilvánosság előtt. A „hokis férj” emlegetése pedig külön pikantériát ad a történetnek, hiszen az ilyen fajta szerelem mindig is kedvelt téma volt a bulvárvilágban.

A gyűrű megvillantásával kapcsolatban kerestük Csengét, de nem kívánt nyilatkozni a témában.