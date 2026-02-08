„Nem véletlenül megyek hozzá” – Horváth Csenge elszólta magát?

Igencsak felpörögtek az események Fésűs Nelly háza táján, amióta kiderült, hogy lánya, Horváth Csenge várandós első gyermekével, egy ideje pedig az esküvőt is tervezi. Sőt, talán már férjhez is ment?

Horváth Csenge máris férjhez ment? (Fotó: Mediaworks Archív)

A modell, aki korábban az olasz sztárral, Michele Morrónéval is forgatott Budapesten, korábban szinte alig beszélt a magánéletéről, akkor is csak sejtelmesen. Így eleinte arról is csak reddites pletykák terjedtek, hogy egy erdélyi üzletember, egy bizonyos Barabás Ottó elrabolta a szívét.

Majd jött az újabb szóbeszéd arról, hogy Csengének bizonyos fotókon gyanúsan gömbölyödik a pocakja, így igen valószínű, hogy 23 évesen anyai örömök elé néz. Horváth Csenge terhessége éppen ezért némi csalódottsággal indult, hiszen nem ő tehette meg a nagy bejelentést, a kismama azonban már nagyon boldog.

Horváth Csenge esküvője: Elszólta magát a modell?

A fiatal azóta azt nem tagadja, hogy kimondja a boldogító igent gyermeke apjának egy polgári szertartás keretein belül, ami már szervezés alatt áll. Sőt, az sem kizárt, hogy a kismama titokban már férjhez is ment! Egy hokimeccsen készült videó alá ugyanis Csenge a következőket írta pár nappal ezelőtt:

„Nem véletlenül megyek hozzá egy volt hokishoz” – büszkélkedett, jó néhányan pedig azt találgatják, hogy talán már meg is köttetett a frigy, csak nem szeretnék nagy dobra verni a szerelmesek.

Egyelőre maradnak a találgatások, bár Csenge maga is azt nyilatkozta másfél héttel ezelőtt, hogy néhány hét múlva férjhez megy.

Horváth Csenge terhessége: Fésűs Nelly megérezte, hogy a lánya babát vár

Fésűs Nelly lánya nem tagadta, először sokkot kapott, amikor meglátta a két csíkot a terhességi teszten, az öröm csak később költözött a szívébe. Fésűs Nelly pedig azt nyilatkozta a Story-nak, hogy megsejtette lánya terhességét.

„Engem Csenge a pozitív teszt után pár órával hívott fel, de bevallom, én már tudtam. Már a lányaimmal való hármas nyaralásunkon észrevettem rajta a változást. Jó párszor láttam őket Elzával sétálni a tengerparton, és Csenge most egészen más volt… De nem akartam akkor, ott rákérdezni, mert úgy hiszem, még ő maga sem sejtette, hogy babát vár, annyira az elején volt. Szóval amikor elmondta, nem lepődtem meg, mondhatni, már vártam a hírt. Az új élet mindig egy csoda”

– árulta el Fésűs Nelly korábban.