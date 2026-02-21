Lukács Nikolasz a Háborúellenes Gyűlésen: Fiatalokat és sportolókat akar inspirálni a kiállásával

A mai napon tartja a magyar kormány a Háborúellenes Gyűlést Békéscsabán. Békepárti civilek, sportolók és sztárok tömege van jelen, hogy élőben hallgassák végig Orbán Viktor és más politikusok beszédét. Az eseményen Lukács Nikolasz, vagy ismertebb nevén Róka is jelen van, aki az elmúlt napokban igen aktívan szólal meg társadalmi kérdésekben.

Lukács Nikolasz Róka múlt éten az Évértékelőn vett részt, és most a Háborúellenes Gyűlésen is meghallgatja Orbán Viktor beszédét (Fotó: YouTube)

A Háborúellenes Gyűlésen Lukács Nikolasz visszaemlékezett az Évértékelőre

Hatalmas megtiszteltetés volt, hogy ott lehettem Orbán Viktor évértékelőjén és konkrétan mögötte ülhettem. Szeretném kifejezni a támogatásomat ennek az oldalnak, ezért is mentem el a múltheti rendezvényre

— mondta a küzdősportoló a Patriótának.

A fiatalság jövője is kockán forog az idei választásban, amiért egyre többen gondolják, hogy a Fidesz a biztos választás. „Mindenféleképpen kell egy olyan fiatal, aki tud erőt sugározni és be tudja bizonyítani, hogy fiatalok is állnak ezen az oldalon” - árulta el Róka.

A baloldali trollok célkeresztjébe került a fiatal sportoló

Nagyrészt az interneten is pozitív visszajelzéseket kaptam, de persze jelen van az a furcsa másik oldal is. Egy tiszás ember keresett fel a közösségi oldalamon, aki egy hosszú üzenetben fejtegette, hogy vajon mit csinálok én otthon. Tehát nagyon érdekes, hogy leginkább a baloldal foglalkozik a magánéletemmel

— mesélte Lukács Nikolasz, aki egy baloldali lejárató kampány miatt kénytelen volt ország-világ előtt elmondani, hogy a saját neméhez vonzódik, miközben ez mindenkinek a szigorú magánügye.

Mostanság a legmeglepőbb helyeken is találkozhatunk aktuálpolitikai kérdésekkel, de Nikolasz elmondása szerint ez az ő világában nem feltétlen van így. „A sportolók körében nem nagyon szokott előfordulni, hogy erről beszélgetünk. Szerintem ezzel, amit én csinálok, egy új irányt tudok mutatni a küzdősport területén belül is” - állította a híres küzdősportoló.