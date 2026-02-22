HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Németh Kristóf és Nemcsák Károly nem foglalkozik a gyűlölethullámmal: A békességre kell törekedni

Háborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 22. 10:05
Németh KristófNemcsák Károly
A két színész eddig sem titkolta azt, hogy kit támogat ebben a nehéz időben. A Háborúellenes Gyűlés előtt Németh Kristóf és Nemcsák Károly arról számoltak be, hogy nem a sok negatív emberrel kellene foglalkozni, hanem a belső békességre kellene fókuszálni.
Békéscsabán tartotta Háborúellenes Gyűlését a magyar kormány. Németh Kristóf és Nemcsák Károly a múlt heti évértékelővel ellentétben, most nem a helyszínről, hanem a Patrióta stúdiójából figyelték a nagyszerűen sikerült eseményt. A két színész szakmájában és politikai nézetében is megegyezik, amiket a mai napon ki is fejtettek.

DPK Háborúellenes gyűlés, Győr, 2025. 11. 15. Schmittné Makray Katalin Nemcsák Károly Görbicz Anita
A Háborúellenes Gyűlés békéscsabai állomása előtt Nemcsák Károly kiállt a kollégái mellett (Fotó: Gábor Zoltán)

A Háborúellenes Gyűlés előtt Nemcsák Károly nem fogta vissza magát

Engem nem foglalkoztat ez a kérdés, hogy rossz élményt kapunk vagy sem. Vannak feladataink, amiket el kell végeznünk, de ez nem tartozik azok közé. Az is feladatunk, hogy a szakmánkban lévő árok, ami köztünk van, az ne mélyüljön, hanem minél közelebb kerüljön egymáshoz

— mondta a Patrióta stúdiójában a Szomszédok szereplője.

A híres színész szerint ez a gyűlölethullám nemcsak a politikai hovatartozás miatt jött létre. „Sokszor azt érzem, hogy gerjesztve is van ez a feszültség a szakmánkban. Soha nem tapasztalom a színészeknél, hogy ha együtt dolgozunk valakivel, akkor bármilyen feszültség lenne, mert olyankor a szakmaiság kerül előtérbe” - árulta el Nemcsák Károly.

2026. 02. 21. Háború ellenes gyűlés, Békéscsaba, HEGY, DÁP
Németh Kristóf a közösségi médiát okolja a gyűlölethullám miatt (Fotó: YouTube)

Németh Kristófot nem érdekli mások pártpreferenciája

Az a csodálatos a mi szakmánkban, hogy nekünk, színházi embereknek az a feladatunk, minden áldott este azt keressük, hogy mi az, ami összeköt minket. Mi a színházban ezért dolgozunk. A Fórum Színházban minden nézőtől megkérdezzük, hogy jobboldali vagy baloldali-e, ez nekünk nagyon fontos, mert a beengedéskor a jegyszedőnek tudnia kell, hogy jobbra vagy balra kell leültetni a kedves nézőt. Ezen túl, viszont nem foglalkozunk azzal, hogy kinek milyen pártpreferenciája van, mert a színház az nem erről szól. Nekünk a békességre kell törekednünk, a belső békességre

— jegyezte meg a színházigazgató.

