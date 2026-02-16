Legalább 6 millió választóhoz jutott el Orbán Viktor évértékelője

Mintegy 5,9 millió magyar találkozott csak a hagyományos médiában az eseményekről szóló beszámolókkal. A nyomtatott és elektronikus magyar sajtóban összesen 673 híranyag foglalkozott vasárnap estig a kormányfő mondanivalójával, amelynek közel 60 százaléka (395 híranyag) közvetlenül a beszédről, a többi annak utólagos összefoglalásáról szólt. Ez a rengeteg cikk érthette el potenciálisan a közel 6 millió választót, amely meghaladja a választáson várhatóan résztvevő polgárok számát is.
Orbán Viktor évértékelőjében a Fidesz-KDNP várható győzelméről, kormányának további feladatairól és a brüsszeli bürokratáknak és a nagytőkének a Tisza Párttal kötött, a rezsicsökkentést és a családpolitikai intézkedéseket veszélyeztető koalíciójáról beszélt. A megjelent híranyagok túlnyomó része pozitívan számolt be az eseményekről. A 673 cikk közül 52 semleges, 46 kritikus megközelítést alkalmazott, ezzel szemben 575 pozitívan viszonyult az elhangzottakhoz és az egész rendezvényhez - írja a Nézőpont.
Összes megjelenés (db)
Összes potenciális elérés (ezer fő)
Pozitív megjelenések száma (db)
Negatív megjelenések száma (db)
Semleges megjelenések száma (db)
Orbán Viktor beszéde
395
5900
351
23
21
Az évértékelő összegzése és utóélete
278
5401
224
23
31
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.