Legalább 6 millió választóhoz jutott el Orbán Viktor évértékelője

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 16. 12:25 / FRISSÍTÉS: 2026. február 16. 12:26
választásÉvértékelő 2026
Rengeteg magyar választóhoz jutott el Orbán Viktor idei évértékelő beszéde.
Mintegy 5,9 millió magyar találkozott csak a hagyományos médiában az eseményekről szóló beszámolókkal. A nyomtatott és elektronikus magyar sajtóban összesen 673 híranyag foglalkozott vasárnap estig a kormányfő mondanivalójával, amelynek közel 60 százaléka (395 híranyag) közvetlenül a beszédről, a többi annak utólagos összefoglalásáról szólt. Ez a rengeteg cikk érthette el potenciálisan a közel 6 millió választót, amely meghaladja a választáson várhatóan résztvevő polgárok számát is.

Háborúellenes Gyűlés Kaposvár 2026.01.24. Orbán Viktor

Fotó: MW

Orbán Viktor évértékelőjében a Fidesz-KDNP várható győzelméről, kormányának további feladatairól és a brüsszeli bürokratáknak és a nagytőkének a Tisza Párttal kötött, a rezsicsökkentést és a családpolitikai intézkedéseket veszélyeztető koalíciójáról beszélt. A megjelent híranyagok túlnyomó része pozitívan számolt be az eseményekről. A 673 cikk közül 52 semleges, 46 kritikus megközelítést alkalmazott, ezzel szemben 575 pozitívan viszonyult az elhangzottakhoz és az egész rendezvényhez - írja a Nézőpont.

 

Összes megjelenés (db)

Összes potenciális elérés (ezer fő)

Pozitív megjelenések száma (db)

Negatív megjelenések száma (db)

Semleges megjelenések száma (db)

Orbán Viktor beszéde

395

5900

351

23

21

Az évértékelő összegzése és utóélete

278

5401

224

23

31

 

