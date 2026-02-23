HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Alfréd névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

G.w.M beteg nagybátyja állapotáról: "Megjött a szövettan, nem daganat..."

műtét
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 23. 06:00
G.w.Mgyulladás
Korábban arról számolt be a rapper, hogy unokabátyja élet-halál között volt a kórházban. Szerencsére G.w.M most jobb hírekkel szolgálhatott.
Bors
A szerző cikkei

Végre egy jó hír is érkezett G.w.M és Kulcsár Edina háza tájáról. Mint ismert, Edina nemrég elvesztette babájukat. A modellt teljesen megtörte az eset. Ezután érkezett a vészjósló hír G.w.M rokonáról, aki szerencsére már jobban érzi magát.

G.w.M és Kulcsár Edina
Varga Márk és Kulcsár Edina azt vallják, együtt mindent átvészelnek (Fotó: Szabolcs László)

G.w.M jó híreket közölt

Hála Istennek egy erős gyulladás volt a belében és erre hitték azt, hogy daganat. Viszont utána megjött a szövettan, ami megerősítette ezt. Végre egész család megnyugodhat

— árulta el Varga Márk TikTok-oldalán.

A rapper arra is kitért, hogy innen hogyan tovább, mivel az erős gyulladás is veszélyes tud lenni. „Ez az eset eléggé megrázta a családot, de minden jó, ha a vége jó. Szeptember körül a stóma is megszűnik az oldalán a bátyámnak és utána teljes körű életet élhet” - emelte ki G.w.M.

kulcsar-gwm-01-BS
G.w.M felesége is boldog, hogy jobban van a rapper nagybátyja (Fotó: Bánkúti Sándor)

G.w.M hálás a magyar egészségügynek

Hálás köszönetem a Szent István kórházban dolgozóknak és tényleg le a kalappal mindenki előtt. Sikerült mindenkinek megnyugodnia, nagyon örül a család és még egy képet is lőttünk a nővérkével és az orvossal

— mondta videójában a rapper.

Varga Márk szerette volna, ha az emberek nem mindig csak a rosszat hallják a magyar egészségügy állapotáról. „Két dolog miatt szerettem volna ezt a sztorit megosztani. Az egyik a hála, a másik pedig az, hogy az egészségügynek ezt az oldalát is lássák az emberek és tudjam azt mondani, hogy van ilyen tapasztalás is” - jegyezte meg videója végén G.w.M.

@gwmmusic_official Itt a második rész a bátyámmal kapcsolatban. Nem reklám, nem hirdetés! Szimpla hála és vélemény! Köszönjük a rengeteg támogatást és segítséget, az ott dolgozóknak!!❤️❤️❤️ #fy #nekedbe #foryou #gwm #nekedbelegyen ♬ eredeti hang - GWMMUSIC_OFFICIAL

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu