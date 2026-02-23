G.w.M beteg nagybátyja állapotáról: "Megjött a szövettan, nem daganat..."

Végre egy jó hír is érkezett G.w.M és Kulcsár Edina háza tájáról. Mint ismert, Edina nemrég elvesztette babájukat. A modellt teljesen megtörte az eset. Ezután érkezett a vészjósló hír G.w.M rokonáról, aki szerencsére már jobban érzi magát.

Varga Márk és Kulcsár Edina azt vallják, együtt mindent átvészelnek (Fotó: Szabolcs László)

G.w.M jó híreket közölt

Hála Istennek egy erős gyulladás volt a belében és erre hitték azt, hogy daganat. Viszont utána megjött a szövettan, ami megerősítette ezt. Végre egész család megnyugodhat

— árulta el Varga Márk TikTok-oldalán.

A rapper arra is kitért, hogy innen hogyan tovább, mivel az erős gyulladás is veszélyes tud lenni. „Ez az eset eléggé megrázta a családot, de minden jó, ha a vége jó. Szeptember körül a stóma is megszűnik az oldalán a bátyámnak és utána teljes körű életet élhet” - emelte ki G.w.M.

G.w.M felesége is boldog, hogy jobban van a rapper nagybátyja (Fotó: Bánkúti Sándor)

G.w.M hálás a magyar egészségügynek

Hálás köszönetem a Szent István kórházban dolgozóknak és tényleg le a kalappal mindenki előtt. Sikerült mindenkinek megnyugodnia, nagyon örül a család és még egy képet is lőttünk a nővérkével és az orvossal

— mondta videójában a rapper.

Varga Márk szerette volna, ha az emberek nem mindig csak a rosszat hallják a magyar egészségügy állapotáról. „Két dolog miatt szerettem volna ezt a sztorit megosztani. Az egyik a hála, a másik pedig az, hogy az egészségügynek ezt az oldalát is lássák az emberek és tudjam azt mondani, hogy van ilyen tapasztalás is” - jegyezte meg videója végén G.w.M.