Ebben a pillanatban érkezett a bejelentés: nem várt látogatók lesznek a Nagy Ő-ben

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 03. 11:43
Nem hiszed el, kik jelennek meg a ma esti Nagy Ő-ben!
A Nagy Ő mai adásában Stohl András lánya, Stohl Rebeka látogat a villába, hogy édesapját támogatásáról biztosítsa és segítsen is kicsit a választásban. A lányok prezentációt készítenek arról, hogyan képzelik el a közös életet a férfival, Rebeka pedig elég kritikus velük, ahogy megfogalmazza a véleményét Tilla is, aki barátját jött támogatni a műsorba.

20260115_Nagy ?_MW_bulvar_046
Két vendég is érkezik a ma esti Nagy Ő-be / Fotó: MATE KRISZTIAN

Váratlan látogatók érkeznek a Nagy Ő mai adásában


Éva jövetelétől egyik hölgy sincs elragadtatva. Főleg, amikor megtudják, hogy András egyből reggelivel lepte meg a lányt. Kiara és Gina a teraszon leskelődve méregetik Évát, és megállapítják, hogy elég csinos. Melinda négyszemközt mondja el Andrásnak, hogy fáj neki amiért nem kapott lehetőséget vele kettesben...

A Nagy Ő minden hétköznap 20 órakor a TV2-n.

 

