"Kevés lenne húsz lány" – Aurelio csak extrém csábítással vállalta volna a Nagy Ő-t

Aurelio nem titkolja, hogy már jóval korábban beleszeretett a formátumba, és minden évadot figyelemmel kísért. Most őszintén elárulta, mit gondol a Nagy Ő új évadáról, kendőzetlenül elmondta a véleményét a szereplőkről, majd elárulta, magát el tudná-e képzelni Stohl András szerepében.

Aurelio nagy rajongója a Nagy Ő-nek, szurkol Stohl Andrásnak, hogy megtalálja a boldogságot (Fotó: Markovics Gábor)

Aurelio a Nagy Ő nagy rajongója

Aurelio Caversaccio realitysztár elárulta, hogy nagyon nagy rajongója a Nagy Ő című műsornak, és egyébként a párkereső realityk fanatikusa. A főszereplőről is határozott véleménye van, akiben kifejezetten pozitívan csalódott.

Nagyon jó választás volt Stohl András. Nekem kellemes meglepetés volt. A Nagy Duett alatt találkoztunk, akkor váltottunk pár szót, és már akkor is nagyon szimpatikus volt. Szerintem nagyon passzol hozzá ez a műsor

– mesélte Aurelio.

Aurelio szerint Kiara Lordnak nem sok esélye van, bár András biztos élvezi, hogy flörtölgethet vele (Fotó: MediaWorks Archív)

A műsor női szereplőiről sem fogalmazott visszafogottan, szerinte rendkívül színes a mezőny.

A lányok nagyon vegyesek. Nekem személy szerint Kriszta a favoritom, ha Stohl helyében lennék, én őt választanám. Kiara Lord viszont nem hiszem, hogy esélyes a végső győzelemre. Lehet vele flörtölgetni, és lehet, hogy tetszik Andrásnak, de szerintem ennél mélyebb kapcsolatra vágyik. Kiara nagyon vagány csaj, ezt el kell ismerni, de úgy érzem, András inkább egy olyan nőt keres, aki mellett meg tud nyugodni

– mondta. Felmerült az a kérdés, hogy Aurelio, az egykori csajozógép elvállalná-e egyszer a főszerepet.

„Niki az első nő az életemben, akivel igazán szeretek együtt lenni, és el sem tudnám magam képzelni nélküle. Ha nem ő lenne mellettem, akkor persze, el tudnám képzelni, hogy bevállalom a Nagy Ő-t, mert biztos hatalmas kaland. De szerintem az a férfi, akinek rendben van a családi élete, inkább nézni szereti a műsort, mint átélni. Én is így vagyok vele” – vallotta be.

Aurelio párja Niki, és közös gyermekük a legnagyobb boldogság a realitysztár életében, semmiért nem lépne újra rossz útra (Fotó: Gáll Regina)

Nagy Ő-nek lenni valódi egó-sokk

Szerinte a helyzet egójára is komoly hatással lehet annak, aki a középpontban áll.

„Az egónak ez nagyon kielégítő lehet, egy igazi egó-sokk, amikor ennyi nő küzd érted. Andris jól tette, hogy elvállalta, és tiszta szívből kívánom neki, hogy megtalálja az igazit. Én egyre jobban kedvelem őt” – fogalmazott.