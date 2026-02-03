"Kevés lenne húsz lány" – Aurelio csak extrém csábítással vállalta volna a Nagy Ő-t

Aurelio nem titkolja, hogy már jóval korábban beleszeretett a formátumba, és minden évadot figyelemmel kísért. Most őszintén elárulta, mit gondol a Nagy Ő új évadáról, kendőzetlenül elmondta a véleményét a szereplőkről, majd elárulta, magát el tudná-e képzelni Stohl András szerepében.
Aurelio Caversaccio realitysztár elárulta, hogy nagyon nagy rajongója a Nagy Ő című műsornak, és egyébként a párkereső realityk fanatikusa. A főszereplőről is határozott véleménye van, akiben kifejezetten pozitívan csalódott.
Nagyon jó választás volt Stohl András. Nekem kellemes meglepetés volt. A Nagy Duett alatt találkoztunk, akkor váltottunk pár szót, és már akkor is nagyon szimpatikus volt. Szerintem nagyon passzol hozzá ez a műsor
– mesélte Aurelio.
A műsor női szereplőiről sem fogalmazott visszafogottan, szerinte rendkívül színes a mezőny.
A lányok nagyon vegyesek. Nekem személy szerint Kriszta a favoritom, ha Stohl helyében lennék, én őt választanám. Kiara Lord viszont nem hiszem, hogy esélyes a végső győzelemre. Lehet vele flörtölgetni, és lehet, hogy tetszik Andrásnak, de szerintem ennél mélyebb kapcsolatra vágyik. Kiara nagyon vagány csaj, ezt el kell ismerni, de úgy érzem, András inkább egy olyan nőt keres, aki mellett meg tud nyugodni
– mondta. Felmerült az a kérdés, hogy Aurelio, az egykori csajozógép elvállalná-e egyszer a főszerepet.
„Niki az első nő az életemben, akivel igazán szeretek együtt lenni, és el sem tudnám magam képzelni nélküle. Ha nem ő lenne mellettem, akkor persze, el tudnám képzelni, hogy bevállalom a Nagy Ő-t, mert biztos hatalmas kaland. De szerintem az a férfi, akinek rendben van a családi élete, inkább nézni szereti a műsort, mint átélni. Én is így vagyok vele” – vallotta be.
Szerinte a helyzet egójára is komoly hatással lehet annak, aki a középpontban áll.
„Az egónak ez nagyon kielégítő lehet, egy igazi egó-sokk, amikor ennyi nő küzd érted. Andris jól tette, hogy elvállalta, és tiszta szívből kívánom neki, hogy megtalálja az igazit. Én egyre jobban kedvelem őt” – fogalmazott.
A beszélgetés során az Eskü, megváltozom sztárja elárulta, hogyan viselné, ha egyszerre ennyi nő figyelme irányulna rá.
Őszintén? Dehogyis jönnék zavarba, sőt. Nekem valószínűleg még kevés is lenne ez a körülbelül húsz lány, talán a duplája kellene
– mondta nevetve.
Arról is beszélt, mi motiválhatja a nőket arra, hogy jelentkezzenek egy ilyen műsorba.
„Kell hozzá egy élethelyzet és egy bátorság, hogy valaki azt mondja: igen, én most kiállok, és küzdök Stohl Andrásért. Ez nem kis dolog, ehhez tényleg kell önbizalom” – mesélte.
Aurelio elárulta, hogy a múltjában bizony előfordult, hogy érte is rajongtak a lányok, bár nem teljesen ebben a formában.
Amikor befutottam anno, akkor nálam is libasorban álltak a lányok. Mondjuk nem volt probléma, mert akkor még nem igazán voltam a monogámia híve
– mondta nevetve.
Ma azonban egészen másképp gondolkodik.
„Amikor az ember érzi, hogy megvan az igazi, van egy csodás gyereke, megvan az érzelmi biztonsága, annál nincs is jobb. Én ezt semmire nem cserélném el. Titkon szerintem minden ember erre vágyik” – zárta gondolatait Aurelio.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.