Magyar Péter azt akarja, hogy ne tudj a háború borzalmairól!

A szomszédunkban kegyetlen háború zajlik, melynek borzalmairól sajnos számos híradás számol be. A nemzeti kormány régóta hangoztatja: ennek a konfliktusnak nem a harctéren, hanem a tárgyalóasztaloknál, tűzszünettel és békekötéssel kell véget vetni. A háborús spirálba keveredett Brüsszel és Magyar Péter azonban máshogy gondolkozik.
