Gáspár Bea nem titkolja tovább: „Új családtaggal bővült a Gáspár család”

Gáspár Bea jelenleg a TV2 A Nagy Duett című műsorában méretteti meg magát Peter Srámek oldalán. Most azonban a felkészülések között egy örömhírrel jelentkezett, miszerint új taggal bővült a Gáspár család.

Gáspár Bea és Peter Srámek kettőse között nagy az összhang

Fotó: hot! magazin/ TV2

Gáspár Bea családja új taggal bővült

Úgy tűnik, hogy jól működik Gáspár Bea és Peter Srámek kettőse, ugyanis Bea kijelentette, hogy A Nagy Duett beli partnere immáron a Gáspár család tagja lett. A nemrég visszatérő, TV2-es sikerműsorában már nem először alakítanak ki szoros barátságokat. Ezúttal Bea és Péter barátsága került fel arra a bizonyos listára, ugyanis annyira jól működik a kettősük, hogy Bea már a Gáspár család tagjaként tekint Peterre.

Minderről A Nagy Duett Instagram-oldalán számoltak be, hogy a legutóbbi vasárnapi műsor után a Gáspár család otthonában ünnepelték meg a produkciójukat. Mint mondják, Peter Srámek egészen a hajnali órákig velük ünnepelt, és nagyon jól érezte magát.

Új családtaggal bővült a Gáspár család, most már nem Srámek Peti, hanem Gáspár Peti

- mondja Bea, amire az énekes társa viccesen hozzátette, hogy akkor Bea Srámek lett Bea.