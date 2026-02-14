Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Elképesztő tárggyal ajándékozott meg egy múzeumot a Kincsvadászok sztárja

Fertőszögi Péter
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 14. 13:30
múzeumKincsvadászokadomány
Fertőszögi Péter egy igazán különleges tárgyat ajándékozott a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumnak. A Kincsvadászok kereskedője egy igazi ipartörténeti ritkaságot adott, amely nem más, mint egy 1930-as évekből származó Gloria-típusú, elektromos mosógép.
Bors
A szerző cikkei

A TV2 Kincsvadászok című műsorából ismertté vált Glória-típusú elektromos mosógép az 1930-as évekből származik, és egyedülálló módon ötvözi a háztartási gépet egy felső mángorlóval – egy olyan „öszvér megoldásról” van szó, amely abból a korszakból ered, amikor a centrifuga még nem terjedt el széles körben. A forma európai elterjedését vélhetően a második világháború akadályozta meg, így a fennmaradt példányok rendkívül ritkák. A már modernnek számító ipari tárgy egyből felkeltette Fertőszögi Péter érdeklődését különleges külsejével. 

A Kincsvadászok sztárja különleges tárgyat adományozott
Igazi ipartörténeti tárgyat fedezett fel Fertőszögi Péter a Kincsvadászok adásában (Fotó: Gábor Zoltán / Bors)

A Kincsvadászok szereplője nagy adománnyal lepte meg a múzeumot

A BÁV ART Aukciósház és Galéria művészeti igazgatója a TV2 műtárgy-kereskedő műsorában találkozott először a tárggyal, amelyet egy egyetemista fiú hozott el a kereskedőknek. Az ipari tárgy legnagyobb különlegessége, hogy bár majd 100 éves, mégis kiválóan működik. A különleges kialakítása pedig csak még inkább fokozta a műtárgyszakértő érdeklődését.

Fertőszögi Péter azzal a céllal vásárolta meg a mosógépet, hogy a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumnak adományozza.

Rendkívül érdekesnek találtam, hogy láthatok egy olyan mosógépet, amire emlékszem a gyerekkoromból. Ez egy igazi ipartörténeti érdekesség, engem ez fogott meg igazán

 – mesélte a Borsnak a Kincsvadászok sztárja. 

A kereskedő adomány céllal vette meg a mosógépet
Fertőszögi Péter azért vásárolta meg a tárgyat, hogy adományként felajánlja a múzeumnak (Fotó: Gábor Zoltán / Bors)

Ritka pillanat a Kincsvadászokban

Habár a licitháborút Fejes Tamás, a Tankcsapda dobosa nyerte meg, később mégis Fertőszögi Péter tulajdonába került, ez pedig egy igencsak ritka pillanat a Kincsvadászok műsorában. 

Eldöntöttem már a licit alatt, hogy egy múzeumnak szeretném ajándékozni. Rendkívül pozitív lehetőségnek tartom, hogy a Kincsvadászok lehetőséget ad arra, hogy az ehhez hasonló tárgyak reflektorfénybe kerüljenek és megmentsük őket. 

 

Valóságos licitháború alakult ki a Kincsvadászokban
Fejes Tamás szerezte meg eredetileg a mosógépet a licitháború során (Fotó: Gábor Zoltán / Bors)

A tárgy mögött történet van

Fejes Tomi később 80 ezer forintért adta el a galériatulajdonosnak a Glória-típusú mosógépet, hogy méltó helyre kerülhessen. Fertőszögi Péter számára nem volt kérdés melyik múzeum adná a legjobb otthont a különleges tárgynak, amely iránt egyébként egy másik múzeum is nagy érdeklődést mutatott.

A Kincsvadászok kereskedője igazi szenvedéllyel fordul a tárgyak felé, úgy gondolja ezek a műkincsek a velünk élő darabok, amelyek az életünket kísérik.

Ezek a tárgyak a maguk korában kortárs alkotásnak számítottak, ezért azt gondolom, hogy ezek egyfajta fragmentumai az életünknek. Én minden tárgy mögött egy történetet látok, a magyar kultúra egy-egy darabját. 

 

 

