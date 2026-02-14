Elképesztő tárggyal ajándékozott meg egy múzeumot a Kincsvadászok sztárja

A TV2 Kincsvadászok című műsorából ismertté vált Glória-típusú elektromos mosógép az 1930-as évekből származik, és egyedülálló módon ötvözi a háztartási gépet egy felső mángorlóval – egy olyan „öszvér megoldásról” van szó, amely abból a korszakból ered, amikor a centrifuga még nem terjedt el széles körben. A forma európai elterjedését vélhetően a második világháború akadályozta meg, így a fennmaradt példányok rendkívül ritkák. A már modernnek számító ipari tárgy egyből felkeltette Fertőszögi Péter érdeklődését különleges külsejével.
A BÁV ART Aukciósház és Galéria művészeti igazgatója a TV2 műtárgy-kereskedő műsorában találkozott először a tárggyal, amelyet egy egyetemista fiú hozott el a kereskedőknek. Az ipari tárgy legnagyobb különlegessége, hogy bár majd 100 éves, mégis kiválóan működik. A különleges kialakítása pedig csak még inkább fokozta a műtárgyszakértő érdeklődését.
Fertőszögi Péter azzal a céllal vásárolta meg a mosógépet, hogy a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumnak adományozza.
Rendkívül érdekesnek találtam, hogy láthatok egy olyan mosógépet, amire emlékszem a gyerekkoromból. Ez egy igazi ipartörténeti érdekesség, engem ez fogott meg igazán
– mesélte a Borsnak a Kincsvadászok sztárja.
Habár a licitháborút Fejes Tamás, a Tankcsapda dobosa nyerte meg, később mégis Fertőszögi Péter tulajdonába került, ez pedig egy igencsak ritka pillanat a Kincsvadászok műsorában.
Eldöntöttem már a licit alatt, hogy egy múzeumnak szeretném ajándékozni. Rendkívül pozitív lehetőségnek tartom, hogy a Kincsvadászok lehetőséget ad arra, hogy az ehhez hasonló tárgyak reflektorfénybe kerüljenek és megmentsük őket.
Fejes Tomi később 80 ezer forintért adta el a galériatulajdonosnak a Glória-típusú mosógépet, hogy méltó helyre kerülhessen. Fertőszögi Péter számára nem volt kérdés melyik múzeum adná a legjobb otthont a különleges tárgynak, amely iránt egyébként egy másik múzeum is nagy érdeklődést mutatott.
A Kincsvadászok kereskedője igazi szenvedéllyel fordul a tárgyak felé, úgy gondolja ezek a műkincsek a velünk élő darabok, amelyek az életünket kísérik.
Ezek a tárgyak a maguk korában kortárs alkotásnak számítottak, ezért azt gondolom, hogy ezek egyfajta fragmentumai az életünknek. Én minden tárgy mögött egy történetet látok, a magyar kultúra egy-egy darabját.
