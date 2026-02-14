Elképesztő tárggyal ajándékozott meg egy múzeumot a Kincsvadászok sztárja

A TV2 Kincsvadászok című műsorából ismertté vált Glória-típusú elektromos mosógép az 1930-as évekből származik, és egyedülálló módon ötvözi a háztartási gépet egy felső mángorlóval – egy olyan „öszvér megoldásról” van szó, amely abból a korszakból ered, amikor a centrifuga még nem terjedt el széles körben. A forma európai elterjedését vélhetően a második világháború akadályozta meg, így a fennmaradt példányok rendkívül ritkák. A már modernnek számító ipari tárgy egyből felkeltette Fertőszögi Péter érdeklődését különleges külsejével.

Igazi ipartörténeti tárgyat fedezett fel Fertőszögi Péter a Kincsvadászok adásában (Fotó: Gábor Zoltán / Bors)

A Kincsvadászok szereplője nagy adománnyal lepte meg a múzeumot

A BÁV ART Aukciósház és Galéria művészeti igazgatója a TV2 műtárgy-kereskedő műsorában találkozott először a tárggyal, amelyet egy egyetemista fiú hozott el a kereskedőknek. Az ipari tárgy legnagyobb különlegessége, hogy bár majd 100 éves, mégis kiválóan működik. A különleges kialakítása pedig csak még inkább fokozta a műtárgyszakértő érdeklődését.

Fertőszögi Péter azzal a céllal vásárolta meg a mosógépet, hogy a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumnak adományozza.

Rendkívül érdekesnek találtam, hogy láthatok egy olyan mosógépet, amire emlékszem a gyerekkoromból. Ez egy igazi ipartörténeti érdekesség, engem ez fogott meg igazán

– mesélte a Borsnak a Kincsvadászok sztárja.

Fertőszögi Péter azért vásárolta meg a tárgyat, hogy adományként felajánlja a múzeumnak (Fotó: Gábor Zoltán / Bors)

Ritka pillanat a Kincsvadászokban

Habár a licitháborút Fejes Tamás, a Tankcsapda dobosa nyerte meg, később mégis Fertőszögi Péter tulajdonába került, ez pedig egy igencsak ritka pillanat a Kincsvadászok műsorában.

Eldöntöttem már a licit alatt, hogy egy múzeumnak szeretném ajándékozni. Rendkívül pozitív lehetőségnek tartom, hogy a Kincsvadászok lehetőséget ad arra, hogy az ehhez hasonló tárgyak reflektorfénybe kerüljenek és megmentsük őket.

Fejes Tamás szerezte meg eredetileg a mosógépet a licitháború során (Fotó: Gábor Zoltán / Bors)

A tárgy mögött történet van

Fejes Tomi később 80 ezer forintért adta el a galériatulajdonosnak a Glória-típusú mosógépet, hogy méltó helyre kerülhessen. Fertőszögi Péter számára nem volt kérdés melyik múzeum adná a legjobb otthont a különleges tárgynak, amely iránt egyébként egy másik múzeum is nagy érdeklődést mutatott.