Hatalmas nevetés a Kincsvadászok stúdiójában: Nagyházi Lőrinc ölébe került Fejes Tamás

Néha nem a műtárgyak ragadják magukkal a Kincsvadászok kereskedőit, hanem a fékezhetetlen jókedv, amelyet egy-egy eladó, vagy éppen műtárgy ihlet. Ezek voltak a Kincsvadászok legmókásabb pillanatai.
Határozottan emlékezetes pillanat maradt, amikor Fertőszögi Péter bakija miatt sírógörcsben törtek ki a kereskedők és maga az eladó is. Egy fiatal egyetemista érkezett a műsorba, de már a bemutatkozásakor hatalmas hahotázásban törtek ki a szakértők.
„Zsombinak szólíthattok” – mutatkozott be a fiatal fiú, amit Fertőszögi Péter félreértett és értetlenkedve visszakérdezett:
Zombinak??
A kereskedőkből ekkor kitört a nevetés, amit percekig nem tudták abbahagyni.
Fejes Tamás több tréfás helyzetet is okozott a Kincsvadászok műsorában. Egy alkalommal Nagyházi Lőrinc ölében kötött ki, kimutatva milyen szoros barátság van kettejük között. Természetesen mindenki sírva nevetett rajtuk.
Egy másik alkalommal ugyancsak a Tankcsapda dobosa szórakoztatta társait. Az egyik eladó egy kis méretű szobrot hozott el a szakértőknek, ami az orosz Jevgenyij Vusetics által készített, az ENSZ székházának kertjében álló szobor egyik másolata volt. A műkereskedők alaposan elemezték a tárgyat, amelyet állítólag egy birkózóról formáztak. Miután ez kiderült, Dr. Katona Szandra elismerően megjegyezte:
Hű! Mondjuk, jó feneke van, ezt alátámasztom.
Fejes Tamás ezután azzal viccelődött, hogy szerinte nagy hasonlóság van közte és a szobor között, ezért megpróbálta imitálni a műalkotás alakját.
Fejes Tamás és kereskedőtársai teljesen megdöbbentek, amikor egy dunaújvárosi bácsi egy hatalmas babagyűjteménnyel érkezett a műtárgy-kereskedő műsorba. A Kincsvadászok sztárjai nevetőgörcsöt kaptak, percekig nem tudták abbahagyni a nevetést, ami egy idő után kezdett kínossá válni.
Nagyházi Lőrinc alaposan szemügyre vett egy monumentális festményt, ennek következtében úgy hajolt le, hogy az alsóneműje teljes egészében láthatóvá vált a stúdióban ülők számára. A jelenetet a társai hangos nevetéssel fogadták, a helyzetet pedig tovább tetézte Fejes Tamás megjegyzése is: szerinte az alsónadrág túl vékony anyagból készült, ezért így is minden átlátszott.
