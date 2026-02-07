Hatalmas nevetés a Kincsvadászok stúdiójában: Nagyházi Lőrinc ölébe került Fejes Tamás

Néha nem a műtárgyak ragadják magukkal a Kincsvadászok kereskedőit, hanem a fékezhetetlen jókedv, amelyet egy-egy eladó, vagy éppen műtárgy ihlet. Ezek voltak a Kincsvadászok legmókásabb pillanatai.

Sok tréfás pillanatot okoztak a Kincsvadászok kereskedői (Fotó: TV2)

Fertőszögi Péter bakija a Kincsvadászokban

Határozottan emlékezetes pillanat maradt, amikor Fertőszögi Péter bakija miatt sírógörcsben törtek ki a kereskedők és maga az eladó is. Egy fiatal egyetemista érkezett a műsorba, de már a bemutatkozásakor hatalmas hahotázásban törtek ki a szakértők.

„Zsombinak szólíthattok” – mutatkozott be a fiatal fiú, amit Fertőszögi Péter félreértett és értetlenkedve visszakérdezett:

Zombinak??

A kereskedőkből ekkor kitört a nevetés, amit percekig nem tudták abbahagyni.

Fejes Tamás több tréfás helyzetet is okozott a Kincsvadászok műsorában. Egy alkalommal Nagyházi Lőrinc ölében kötött ki, kimutatva milyen szoros barátság van kettejük között. Természetesen mindenki sírva nevetett rajtuk.

Fejes Tamás minden alkalommal megnevettette a kereskedőket és a nézőket (Fotó: TV2)

Fejes Tamás poénjaival tűnt ki a kereskedők között

Egy másik alkalommal ugyancsak a Tankcsapda dobosa szórakoztatta társait. Az egyik eladó egy kis méretű szobrot hozott el a szakértőknek, ami az orosz Jevgenyij Vusetics által készített, az ENSZ székházának kertjében álló szobor egyik másolata volt. A műkereskedők alaposan elemezték a tárgyat, amelyet állítólag egy birkózóról formáztak. Miután ez kiderült, Dr. Katona Szandra elismerően megjegyezte:

Hű! Mondjuk, jó feneke van, ezt alátámasztom.

Fejes Tamás ezután azzal viccelődött, hogy szerinte nagy hasonlóság van közte és a szobor között, ezért megpróbálta imitálni a műalkotás alakját.

Voltak olyan pillanatok, amikor a kereskedők percekig nem tudták abbahagyni a nevetést (Fotó: TV2)

Kínossá vált szituációk

Fejes Tamás és kereskedőtársai teljesen megdöbbentek, amikor egy dunaújvárosi bácsi egy hatalmas babagyűjteménnyel érkezett a műtárgy-kereskedő műsorba. A Kincsvadászok sztárjai nevetőgörcsöt kaptak, percekig nem tudták abbahagyni a nevetést, ami egy idő után kezdett kínossá válni.

Nagyházi Lőrinc alaposan szemügyre vett egy monumentális festményt, ennek következtében úgy hajolt le, hogy az alsóneműje teljes egészében láthatóvá vált a stúdióban ülők számára. A jelenetet a társai hangos nevetéssel fogadták, a helyzetet pedig tovább tetézte Fejes Tamás megjegyzése is: szerinte az alsónadrág túl vékony anyagból készült, ezért így is minden átlátszott.