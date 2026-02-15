Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Könnyek közt temették Fenyő Miklóst, döntött Stohl András

gyász
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 15. 18:30
Nagy ŐFenyő Miklóstemetés
Sokkolta az országot a hazai rock and roll királyának halála. Fenyő Miklóst február 10-én családja, barátai, és a hazai sztárvilág kísérte utolsó útjára. Ezen a héten a legendás énekes temetéséről, magánéleti titkairól, valamint a Nagy Ő fináléról és Bereczki Zoli válásáról olvastak a legtöbben.
D.G.
A szerző cikkei

Összegyűjtöttük a hét legolvasottabb sztárhíreit. Fenyő Miklós titkos temetésére, Stohl András döntésére A Nagy Ő-ben, valamint Bereczki Zoltán válására kattintottak a legtöbben. 

Fenyő Miklóst több százan kísérték utolsó útjára.
Fenyő Miklós temetése zártkörű volt
Fotó: Markovics Gábor

Könnyek közt temették el Fenyő Miklóst

Egy emberként borult gyászba az ország, amikor kiderült, elhunyt a legendás énekes. Fenyő Miklóstól meghitt, szűk körű temetésen búcsúztak el a szerettei, valamint zenészbarátai és pályatársai. A családtagok közül az előadó lánya mondott búcsúbeszédet.

Imádta a nőket, de két szerelme volt. Egyik felvezette a világot jelentő deszkákra, a másik lekísérte” - kezdte Diána, majd így folytatta: „Az első az anyukám, lángoló szerelem volt. Most is együtt koccintanak a Szent Péter bárban és koccintanak az unokákra. A másik az ő nyuszikája. Ez szintén nagy szerelem volt, Erika mindvégig segítette a színfalak mögött.”

„Gyáva ember vagy!” Óriási balhé után megvan, ki nyerte A Nagy Ő-t

Nagyon izgalmasan alakult a TV2 sikerműsorának fináléja. A Nagy Ő döntőjébe Kiara Lord és Kiss Kriszta jutott be, míg előbbi az izgalmat, utóbbi a biztonságot jelentette a színésznek, aki végül Krisztának adta az utolsó rózsát. Stohl András döntésén kiakadt a felnőttfilmes, egyenesen gyávának nevezte.

Szerintem egy gyáva ember vagy, Stohl András! Sosem leszel olyan szabad, mint én. Akkor állj be a sorba!

A Nagy Ő győztese boldogan bújik Stohl Andráshoz.
A Nagy Ő fináléjában Kiara Lord helyett Kiss Krisztát választotta Stohl András (Fotó: MATE KRISZTIAN)

Fenyő Miklós két évig egy fillért sem költött

A legenda könyvéből sok titokra derült fény az énekes múltjából. Fenyő Miklós családja 1956-ban emigrált, de egy angliai kitérő után 1959-től már újra itthon voltak. A fiatal Mikit addigra már elvarázsolta az USA, és nemcsak a rock and roll, de az autók is. Itthon karrierje elején arra spórolt, hogy neki is legyen egy, hogy ne Wartburggal vagy Trabanttal furikázzon rocksztárként. Álma végül 1970-ben teljesült, amikor a KSH szerint 2200 forint volt a havi átlagkereset Magyarországon, ő 200 ezer forintért vett egy Ford Caprit. 

Két évig se moziba, se színházba nem jártam, de még étterembe se. Ha korgott a gyomorom, Ágiék (első felesége) konyhájában ettem egy-két falatot

Fenyő Miklós a hazai rock and roll honosítója volt.
Fenyő Miklós két évig Amerikában élt szüleivel, onnan hozta a rock and roll életérzést (Fotó: archív)

Így néz ki a temetés után Fenyő Miklós sírja

A legendás énekest február 10-én temették el a Farkasréti temetőben. Fenyő Miklós búcsúztatása után elkészült a sírhelye is, amely méltó módon őrzi az énekes emlékét. A búcsúztatás után a gyászoló tömeg közösen indult Fenyő Miklós végső nyughelye felé, ahova rengeteg koszorút és fehér virágot helyeztek. A virágok mellé került egy megható fotó is, ahol Fenyő Miklós közösen látható táncosaival, zenésztársaival. 

Fenyő Miklós sírja így nézett ki a temetés után.
Virágok borítják Fenyő Miklós sírját
Fotó: Markovics Gábor

Hét év után válik Bereczki Zoltán és Bata Éva

A sztárpár ezelőtt hét évvel szeretett egymásba, a Centrál Színház Nemek és igenek című darabjának színpadra állítása közben. 2021 augusztusában jött világra közös kislányuk, Flóra, majd novemberben bejelentették, hogy össze is házasodtak. A Blikk információi szerint a színészházaspár tagjai jó ideje nincsenek együtt, sőt, már nem is egy fedél alatt élnek. Bata Éva ugyan sosem nyilatkozott a Bereczki Zoltánnal való kapcsolatáról, az énekes az elmúlt hónapokban még csak utalást sem tett arra, hogy egyébként házasságban él.

Bereczki Zoltán és Bata Éva hónapok óta külön élnek.
Bereczki Zoltán és Bata Éva házassága válással végződött (Fotó: Bors)
