Könnyek közt temették Fenyő Miklóst, döntött Stohl András

Összegyűjtöttük a hét legolvasottabb sztárhíreit. Fenyő Miklós titkos temetésére, Stohl András döntésére A Nagy Ő-ben, valamint Bereczki Zoltán válására kattintottak a legtöbben.

Fenyő Miklós temetése zártkörű volt

Fotó: Markovics Gábor

Könnyek közt temették el Fenyő Miklóst

Egy emberként borult gyászba az ország, amikor kiderült, elhunyt a legendás énekes. Fenyő Miklóstól meghitt, szűk körű temetésen búcsúztak el a szerettei, valamint zenészbarátai és pályatársai. A családtagok közül az előadó lánya mondott búcsúbeszédet.

„Imádta a nőket, de két szerelme volt. Egyik felvezette a világot jelentő deszkákra, a másik lekísérte” - kezdte Diána, majd így folytatta: „Az első az anyukám, lángoló szerelem volt. Most is együtt koccintanak a Szent Péter bárban és koccintanak az unokákra. A másik az ő nyuszikája. Ez szintén nagy szerelem volt, Erika mindvégig segítette a színfalak mögött.”

„Gyáva ember vagy!” – Óriási balhé után megvan, ki nyerte A Nagy Ő-t

Nagyon izgalmasan alakult a TV2 sikerműsorának fináléja. A Nagy Ő döntőjébe Kiara Lord és Kiss Kriszta jutott be, míg előbbi az izgalmat, utóbbi a biztonságot jelentette a színésznek, aki végül Krisztának adta az utolsó rózsát. Stohl András döntésén kiakadt a felnőttfilmes, egyenesen gyávának nevezte.

Szerintem egy gyáva ember vagy, Stohl András! Sosem leszel olyan szabad, mint én. Akkor állj be a sorba!

A Nagy Ő fináléjában Kiara Lord helyett Kiss Krisztát választotta Stohl András (Fotó: MATE KRISZTIAN)

Fenyő Miklós két évig egy fillért sem költött

A legenda könyvéből sok titokra derült fény az énekes múltjából. Fenyő Miklós családja 1956-ban emigrált, de egy angliai kitérő után 1959-től már újra itthon voltak. A fiatal Mikit addigra már elvarázsolta az USA, és nemcsak a rock and roll, de az autók is. Itthon karrierje elején arra spórolt, hogy neki is legyen egy, hogy ne Wartburggal vagy Trabanttal furikázzon rocksztárként. Álma végül 1970-ben teljesült, amikor a KSH szerint 2200 forint volt a havi átlagkereset Magyarországon, ő 200 ezer forintért vett egy Ford Caprit.