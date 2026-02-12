"Nem realizálta, hogy ennyien szeretik" - Újabb részletek derültek ki Fenyő Miklós titkos temetéséről!

Fenyő Miklós hosszú ideje küzdött tüdőgyulladással, ám a végén a betegség, pontosabban annak szövődményei legyőzték a Hungária frontemberét. A sztárok közül rengetegen emlékeztek meg a Csókkirályról, köztük DJ Dominique is, aki most lapunknak beszámolt a temetés részleteiről. A lemezlovas elmondása szerint sikerült méltó módon elbúcsúzni Mikitől.

Fenyő Miklós halála után rengetegen emlékeztek meg a magyar zene ikonikus alakjáról (Fotó: Szabolcs László)

Méltó volt Fenyő Miklós temetése

Nagyon sokan háborogtak a rajongók közül, hogy miért nem volt nyilvános az esemény. Véleményem szerint nekünk ilyenkor annyi a feladatunk, hogy tiszteletben tartsuk a család kérését. Engem Környei Attila például előző este hívott fel, hogy beszélt a családdal és szívesen látnak a megemlékezésen. Nagyon megtisztelő érzés volt, hogy eszükbe jutottam

– kezdte lapunknak DJ Dominique.

A lemezlovas korábban a Fenyő Miklós halála miatt tartott megemlékezésen is részt vett, amin elmondása szerint rengetegen voltak. Várkonyi Attila azonban nem a reflektorfény miatt lép fel ilyen eseményeken és a temetésre sem emiatt ment el. „Próbáltam a hátsó sorban maradni és onnan figyelni a beszédeket és történéseket. Ez nem a szereplésnek a helye és szerintem ez így van rendben. A sors fintora volt, hogy ahova engem irányítottak, pont ott volt Simon Tibor sírja, akinek szintén ott voltam a temetésén” - árulta el a híres DJ.

DJ Dominique több barátját temette már el, akiknek többsége ugyanabban a temetőben pihen, mint Fenyő Miklós (Fotó: Kállai Márton)

Fenyő Miklós lánya megható beszédet mondott

Dió nagyon szépen búcsúzott az édesapjától. Annyira finoman és szépen fogalmazott, nemcsak szépen írta meg, hanem nagyszerűen el is mondta, ami egy ilyen helyzetben rendkívül nehéz tud lenni. Nagyon tetszett az a gondolat, hogy először úgy érezte, hogy a gyászt elveszi a tömeg és a közönség, de ráébredt arra, hogy ez olyan, mint a szeretet. Rengeteg van belőle és így talán még mélyebb lesz számukra is a gyász

– folytatta Fenyő Miklós lányának beszédéről Várkonyi Attila.

DJ Dominique elmondása szerint egy óriási legenda hagyta itt a világot és az ébredés csak most fog jönni, amikor mindenki felfogja, hogy mégis ki volt ő valójában. „Nagyon sajnálom, hogy a Miki nem látta azt a tömeget, amely búcsúztatta. Nyilván a koncerteken észrevette mennyien rajonganak érte, de szerintem ő nem realizálta, hogy ennyien szeretik. Elég sokat beszélgettem vele és én azt gondolom, hogy ilyen mélységekben ő ezt nem fogta fel” - árulta el a híres lemezlovas.