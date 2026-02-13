Egy osztálykép titka: így emlékszik padtársa Fenyő Miklósra

A gyász napjaiban egy különleges fénykép került elő, amely új megvilágításba helyezi a legendát. A fekete fehér osztályképen ott áll Fenyő Miklós fiatalon – és kicsivel mellette egy másik későbbi művészóriás, Forgács Gábor.
Fenyő Miklóst, a magyar könnyűzene meghatározó alakját február 10-én a Farkasréti temetőben kísérték utolsó útjára. Temetése méltó és megható búcsú volt: családtagok, pályatársak, barátok és rajongók együtt hajtottak fejet a legendás zenész előtt. Fenyő Miklós halála nemcsak a zenei világot, hanem egész országot megrázta.
A Bors újságírójához a gyász napjaiban érkezett egy különleges, fekete fehér osztálykép a hatvanas évekből. Első pillantásra talán fel sem tűnik rajta a későbbi két művészóriás, pedig ott állnak a középső sorban a 13. kerületi általános iskola diákjaiként. Hiszen, ha figyelmesen nézzük az arcokat, Fenyő Miklóson kívül egy másik kíváló művész is kiemelkedik, Forgács Gábor színész, humorista, szinkronszínész. Ma már nincsenek köztünk, Forgács Gábor 2024 novemberében hunyt el, a Fiumei úti sírkertben nyugszik. Két ikon egy képen – akkor még csak gyerekek voltak.
A Bors újságírója felkutatta Fenyő egykori padtársát, Dr. Hamvas Ferenc szülész-nőgyógyász főorvost, aki megható részletességgel idézte fel a közös éveket.
„A Miki és Gabi az osztálytársaim voltak” – kezdi a főorvos.
Forgács Gábor egy emblematikus személy volt, mint szórakoztató, egy igazi mesemondó. Kitalált egy mesét, és ezzel gyakorlatilag teljesen lekötötte az osztály figyelmét és energiáját. Még a tanárok is megkérték, hogy meséljen, amikor lyukas óra volt. Elképesztő nagy képzelőerővel rendelkezett.
És milyen volt Fenyő Miklós fiatalon? Dr. Hamvas szavai szerint már akkor is igazi jelenség volt.
Miki egészen pontosan a padtársam volt. Rá az volt a jellemző, hogy az osztályban tárolták az iskola harmóniumát, minden szünetben ott termett, és odapattant a hangszerhez, nyomatta a rockot – már akkor is. Gyakorlatilag nem volt fegyelmezetlenség nálunk szünetben, mindenki vidámkodott, énekelt, táncolt. Egy közönséges, hétköznapi, 13. kerületi általános iskola volt – de amikor Miki játszott, vagy Gábor mesélt, máris nem volt hétköznapi.
Az orvos szerint a zene már akkor is mindent vitt. „Ennyi év távlatából arra már nem emlékszem, milyen volt Gábor és Miki kapcsolata pontosan, de azt tudom, hogy jó volt a viszonyuk később is.”
A barátságok az iskola falain kívül is folytatódtak. „Én magam is mind a kettővel tartottam a kapcsolatot. A Szent István parki életben részt vettem, voltak óriási focizások. Ha jól emlékszem, Miki balszélsőként játszott, rendszeresen rúgtuk a bőrt, nagyon lelkes volt a sportban.”
A korszak hangulatát jól jellemzi egy különleges emlék:
Anno csak Mikiéknek volt televíziójuk az osztályból, így hozzájuk jártunk fel focimeccseket nézni. Különleges helyen, különleges embereknek volt abban a miliőben megengedhető. Itt ugye 1954 és 1962 közötti évekről beszélünk.
Dr. Hamvas azt is elárulta, hogy bár Forgács Gáborhoz közelebb lakott és szorosabb volt a kapcsolatuk, Fenyő Miklós neve is folyamatosan jelen volt az életében. „Forgács Gáborral közelebb laktunk egymáshoz, vele jobban tartottam a kapcsolatot, de Miki is folyamatosan felmerült az életemben – ő zenélni kezdett és járta az országot.”
A későbbi Fenyő Miklós dalok milliók szívéhez szóltak, de az egykori padtárs számára bizonyos tekintetben az a lelkes, harmóniumhoz rohanó fiú maradt.
Miki emblematikus figurája volt a környéknek, természetes, hogy most is sokan beszélnek róla a Pozsonyi úton
– mondja az orvos. Fenyő Miklós temetése méltó és megható búcsú volt: családtagok, pályatársak, barátok és rajongók együtt hajtottak fejet a legendás zenész előtt. A legendát ma már történetek, slágerek és színpadi emlékek őrzik. De egy megsárgult osztálykép és egy padtárs személyes emlékei talán még közelebb hozzák azt az energikus, mosolygó fiút, aki már gyerekként is a rock and roll ritmusára élte az életét.
