Egy osztálykép titka: így emlékszik padtársa Fenyő Miklósra

A gyász napjaiban egy különleges fénykép került elő, amely új megvilágításba helyezi a legendát. A fekete fehér osztályképen ott áll Fenyő Miklós fiatalon – és kicsivel mellette egy másik későbbi művészóriás, Forgács Gábor.

Fenyő Miklós a középső sor közepén, fehér ingben, míg Forgács Gábor szintén a középső sorban elegáns zakóban – a lapunknak nyilatkozó Dr. Hamvas Ferenc az első sorban ül (Fotó: Győrfi Forgács Bea)

Fenyő Miklós és Forgács Gábor osztálytársak voltak

Fenyő Miklóst, a magyar könnyűzene meghatározó alakját február 10-én a Farkasréti temetőben kísérték utolsó útjára. Temetése méltó és megható búcsú volt: családtagok, pályatársak, barátok és rajongók együtt hajtottak fejet a legendás zenész előtt. Fenyő Miklós halála nemcsak a zenei világot, hanem egész országot megrázta.

A Bors újságírójához a gyász napjaiban érkezett egy különleges, fekete fehér osztálykép a hatvanas évekből. Első pillantásra talán fel sem tűnik rajta a későbbi két művészóriás, pedig ott állnak a középső sorban a 13. kerületi általános iskola diákjaiként. Hiszen, ha figyelmesen nézzük az arcokat, Fenyő Miklóson kívül egy másik kíváló művész is kiemelkedik, Forgács Gábor színész, humorista, szinkronszínész. Ma már nincsenek köztünk, Forgács Gábor 2024 novemberében hunyt el, a Fiumei úti sírkertben nyugszik. Két ikon egy képen – akkor még csak gyerekek voltak.

Forgács Gábor színészóriás saját történetekkel, mesékkel szórakoztatta osztálytársait az iskola szüneteiben (Fotó: Mediaworks Archív)

Két nagy szórakoztató egy osztályban

A Bors újságírója felkutatta Fenyő egykori padtársát, Dr. Hamvas Ferenc szülész-nőgyógyász főorvost, aki megható részletességgel idézte fel a közös éveket.

„A Miki és Gabi az osztálytársaim voltak” – kezdi a főorvos.

Forgács Gábor egy emblematikus személy volt, mint szórakoztató, egy igazi mesemondó. Kitalált egy mesét, és ezzel gyakorlatilag teljesen lekötötte az osztály figyelmét és energiáját. Még a tanárok is megkérték, hogy meséljen, amikor lyukas óra volt. Elképesztő nagy képzelőerővel rendelkezett.

És milyen volt Fenyő Miklós fiatalon? Dr. Hamvas szavai szerint már akkor is igazi jelenség volt.