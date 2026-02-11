Megszólalt a menedzser: soha nem látott emlékkoncerttel búcsúznak Fenyő Miklóstól

A legendás előadó temetése után alig egy nappal máris körvonalazódik, miként szeretnék megőrizni emlékét. Bár a gyász még friss, a rajongók és a szakma is tudni szeretné, hogyan él tovább mindaz, amit Fenyő Miklós hátrahagyott.

Fenyő Miklós és Szikora Róbert jó barátságot ápolt (Fotó: Mediaworks Archív)

Fenyő Miklós előtt tiszteleg az R-Go együttes

Fenyő Miklós menedzsere, Környei Attila a Bors újságírójának mesélt az ikon emlékét őrző tervekről. Mint mondta, már korábban megkezdődtek az egyeztetések az idei nagykoncert kapcsán, amelyet Miki minden évben, a nyár utolsó szombatján tartott meg a Margitszigeten – 28 éven át, telt ház előtt. A hagyományt végül a COVID szakította meg, ám most, a tragédia után különös jelentőséget kap a visszatérés.

Már tervezés alatt van egy nagy koncert. Az R-Go sok tekintetben összefonódott Miki művészetével, így egy R-Go, Hungária visszaemlékezés koncert lenne idén, augusztus 29-én. Más zenekarok is terveznek emlékkoncertet, de mi Miki törzshelyére ezt a nagy volumenű emlékállítást tervezzük

– fogalmazott a menedzser, aki az elmúlt tíz évben segítette az előadó munkáját. Fenyő Miklós halála megrázta az országot, hiszen nem csupán egy apát és nagyapát, egy zenészt, hanem egy korszak meghatározó alakját veszítette el a közönség és a pályatársak.

Február 10-én helyezték végső nyugalomra Fenyő Miklóst (Forrás: Mediaworks archív)

Búcsúkoncert, gyűjtemény és könyvkiadás

Fenyő Miklós temetése méltóságteljes keretek között zajlott február 10-én, a Farkasréti temetőben helyezték végső nyugalomra. Ám a rajongók számára az igazi búcsút talán az augusztusi koncert jelenti majd, ahol újra felcsendülnek a legismertebb Fenyő Miklós dalok is. Felmerült az is, hogy a hátrahagyott relikviákból, tárgyakból gyűjteményt, kiállítást hoznának létre.

Rengeteg olyan rekvizit és tárgy van, ami megérdemelne egy gyűjteményt. De ez hatalmas munka, és még gyászfolyamat van, friss a tragédia, ebben nincs lényegi előrehaladás

– mondta Környei Attila.

Sok emlék nem is volt az előadó tulajdonában, mégis szorosan kapcsolódik hozzá, így az összegyűjtés komoly szervezést igényel. A menedzser arról is beszélt, hogy Miklós számítógépén több kötetnyi, eddig kiadatlan anyag található. Ezeket mindenképpen szeretnék megjelentetni. Az életéről szóló könyveit maga kezdte írni, de sajnos nem tudta befejezni. A „Mélyvíz csak megúszóknak” című sorozat két kötete már megjelent, a harmadik kiadása folyamatban van, és a tervek szerint minden meglévő kézirat napvilágot lát majd.