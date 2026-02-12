Senki nem tudta: Dér Heni most először vallotta be ezt a férjéről

Dér Heni és Bakos Gergő hét éve alkot egy párt, két gyermekük is született. A vajdasági énekesnő most a kezdetekről vallott: korábban sosem volt olyan kapcsolata, ahol merhetett igazán lágy, nőies lenni. Mikor az asztalosként dolgozó férfi hercegnőnek becézte, Heni azt hitte, hogy gúnyolódik vele…

Dér Heni nőies oldalát sokáig nem tudta igazán kimutatni a kapcsolataiban (Fotó: Tulok András / VIASAT3)

Dér Heni férje mellett ismerte meg a nőies oldalát

Dér Heni nem volt 18 éves, mikor a Megasztár első évadában berobbant a köztudatba. Zenei pályája ezzel be is indult, hamarosan a Sugarloaf énekesnője lett, később pedig sikeres szólókarrierbe kezdett, és több TV2-es showműsorban is sikerrel szerepelt, legutóbb a Sztárban Sztár All Stars évadát meg is nyerte. Előre meneteléséhez szükség volt a vajdasági énekesnő karakán személyiségére, lelki erejére, talpraesettségére. Mindez pedig azzal járt, hogy gyengéd, nőies oldalát nem mutathatta ki, ez pedig érvényes volt a párkapcsolataira is.

A lágyságomat a férjemnek is köszönhetem. Ő nem akart velem versengeni, nem akart legyőzni. Ő volt az első pasi az életemben, aki megbékélt saját magával, akit nem gyötörtek komplexusok. Megtaláltam a másik felemet

– vallja a házasságáról Dér Heni a VIASAT3 Pop, kaja satöbbi című műsorának csütörtök esti epizódjában, Anger Zsolttal beszélgetve.

Dér Heni Gergő személyében találta meg a másik felét (Fotó: hot! magazin)

Dér Heni furcsa becenevet kapott...

Hozzátette, őt magát is meglepte, hogy Gergő mennyire nőiesnek tartja őt…

A legmeglepőbb az volt, ahogy az ismerkedési fázisban elmentett a telefonjába. Engem, a kis dúvadot! Úgy hogy: Hercegnő! Ezt hogy?! Életemben senki nem hívott hercegnőnek. Azt hittem először, hogy szívni akarja a vérem, és poén. De nem. Halál komolyan így gondolja a mai napig. És azáltal, hogy így lát, ettől kezdek valóban hercegnőssé válni!

– ismeri el a Pop, kaja satöbbi 22:05-kor kezdődő, mai adásában.