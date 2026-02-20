Demcsák Zsuzsa hamarosan magára marad: „Meg fog borítani a pillanat”

A TV2 műsorvezetője éppen fél évvel ezelőtt mesélt a Borsnak arról, hogy az akkor 20 éves fia, Benedek Hollandiába költözött, ahol megkezdte egyetemi tanulmányait. Demcsák Zsuzsa akkor nem kertelt és nyíltan beszélt a benne kavargó kettős érzéseiről. Anya és fia a költözés óta természetesen napi kapcsolatban maradtak az internet segítségével, de a személyes találkozásra mindkettejüknek három hónapot kellett várni. Tavaly év végén Barcelonában találkoztak, ahol három napot töltöttek el egymás társaságában. Azóta újabb hónapok teltek el, de végre elérkezett Benedek 21. születésnapja, amikor is az egész család felkerekedett, hogy Hollandiában ünnepelhessék meg a fiatalember nagy napját.

Demcsák Zsuzsa megnyugodhat, a 21 éves fiának remekül megy az önállóság (Fotó: MW)

Demcsák Zsuzsa: „Néha úgy érzetem, hogy a feneketlen tengerbe hordom a vizet, de...”

A Bors a családi kikapcsolódás után kereste meg Demcsák Zsuzsát, aki örömmel beszélt az újabb találkozásról. „Fél év telt el azóta, hogy Benedek Hollandiába költözött és megkezdte egyetemi tanulmányait.”

A napokban eljött a születésnapja és az volt a kívánsága, hogy az egész család utazzon ki hozzá egy hosszú hétvégére.

„Ez meg is történt és csodálatos három napot töltöttünk el együtt” – kezdte lapunknak a Farm VIP háziasszonya, aki megnyugodva tért haza, hiszen végre a saját szemével is látta, hogy Benedek milyen jól boldogul az úgynevezett nagybetűs életben. „Azt láttam, hogy Benedek komfortosan és magabiztosan létezik a saját közegében. Belakta a korábban együtt berendezett kollégiumi szobáját, főz, mos és takarít és rengeteget tanul. Szépen viszi a kis életét, ami bevallom, mérhetetlen büszkeséggel tölti el a szívemet. Különös érzés volt, hogy ő lett a mi vendéglátónk, de nagyon élveztük a „túravezetést”, amit a campuson tartott nekünk” – mesélte Demcsák Zsuzsa, akit természetesen elégedettséggel tölt el a tudat, hogy mindaz a figyelem és féltő gondoskodás, amivel a gyermekei felé fordult az elmúlt két évtizedben, a szeme láttára érik be Benedek és Tamara esetében is. „Az elmúlt két évtizedet azzal töltöttem, hogy igyekeztem a gyermekeimbe minél több és szerteágazóbb tudást és értelmet csepegtetni. Néha úgy érzetem, hogy a feneketlen tengerbe hordom a vizet, de ma már látom, hogy minden cseppje visszaköszön. Egy anya számára az jelentheti a legnagyobb biztonság érzését, ha tudja, megmutatta gyermekeinek a tudáshoz vezető összes utat és ösvényt, és megadta nekik a lehetőséget a tanulásra.”

Aztán már csak el kell engedni a kezüket és nézni, ahogy szárnyalnak, hibáznak, vagyis élnek

– fogalmazott Demcsák Zsuzsa.