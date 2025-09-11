Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Régi fotókat mutatott magáról Demcsák Zsuzsa: hihetetlen, mennyit változott

Demcsák Zsuzsa
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 11. 07:40
változásátalakulásfotó
A közösségi oldalán osztotta meg a képeket.

Demcsák Zsuzsa igen aktív a közösségi oldalán, ahol megosztja a rajongóival élete legfontosabb pillanatait fotók illetve videók formájában. A csinos műsorvezető ezúttal egy különleges bejegyzéssel örvendeztette meg őket.

Demcsák Zsuzsa
Demcsák Zsuzsa régi fotókon mutatta meg, hogy mennyit változott az évek alatt Fotó: Markovics Gábor

Demcsák Zsuzsa régi 15 évvel ezelőtti, valamint friss fotókat osztott meg magáról, hogy így szemléltesse, mennyit változott az évek alatt.

15 év plusz és sokkal több boldogság. Ennyi a különbség az 1. 3. valamint a 2. és 4. kép között

- olvasható a csinos műsorvezető posztjában, amelyet ide kattintva tudsz megtekinteni.

 

