Régi fotókat mutatott magáról Demcsák Zsuzsa: hihetetlen, mennyit változott

Demcsák Zsuzsa igen aktív a közösségi oldalán, ahol megosztja a rajongóival élete legfontosabb pillanatait fotók illetve videók formájában. A csinos műsorvezető ezúttal egy különleges bejegyzéssel örvendeztette meg őket.
Demcsák Zsuzsa régi 15 évvel ezelőtti, valamint friss fotókat osztott meg magáról, hogy így szemléltesse, mennyit változott az évek alatt.
15 év plusz és sokkal több boldogság. Ennyi a különbség az 1. 3. valamint a 2. és 4. kép között
- olvasható a csinos műsorvezető posztjában, amelyet ide kattintva tudsz megtekinteni.
