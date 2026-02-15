Lehengerlő látvány: Dávid Petra egy szál semmiben ünnepelte a Valentin-napot

Valentin-napon nem csupán a romantikus gesztusok kerülnek reflektorfénybe, erre hívta fel a figyelmet Dávid Petra legutóbbi Instagram-bejegyzésében. A vízparton készült fotó mellé egy személyes hangvételű gondolatsort írt, amelyben az önazonosság és az önbecsülés fontosságáról beszél.

Így ünnepli Dávid Petra a Valentin-napot

Fotó: Markovics Gábor / Markovics Gábor

Dávid Petra mindent ledobott

Petra szerint a február 14-e nemcsak arról szól, ki ül mellettünk, hanem arról is, hogyan érezzük magunkat a saját bőrünkben. Úgy fogalmaz: lehet egy nap rózsák nélkül is romantikus, ha az ember békében van önmagával. Bejegyzésében hangsúlyozza, hogy a legerősebb kapcsolat az, amit saját magunkkal alakítunk ki, és minden más ebből következik.

Arra bátorítja követőit, hogy ha van valaki az életükben, akivel együtt vannak, azt becsüljék meg. Ha pedig nincs, akkor építsenek olyan életet, amelyhez méltó partner érkezhet. Posztját azzal zárta: boldog Valentin-napot kíván mindenkinek, aki dolgozik magán.

A bejegyzés rövid idő alatt sok reakciót váltott ki, a hozzászólások között támogatás és elismerés is megjelent. Petra üzenete egyértelmű a Valentin-nap nemcsak a párokról szól, hanem azokról is akik dolgoznak magukon.