Hűha! Dávid Petra bikinis fotójától felforr a levegő

Fogadalmak és lendület jellemzi minden év elejét, ilyenkor még mindenkinek van ereje az új kezdetekhez. Na de Dávid Petra olyasvalaki, akit ez a lendület nem csak, hogy az év végéig repít, de egész évben azért küzd, hogy a lehető legjobb formában maradjon.

Dávid Petra fiatalos lendülettel kezdi meg az új évet

Fotó: MW archív

Dávid Petra csúcsformában van

A fitneszguru nemcsak saját magát edzi, hanem keményen odaszól mindenkinek, aki valaha is elgondolkodott azon, vajon miért nincs olyan álomteste, mint neki. Az évek alatt megannyi változás, edzés és fitneszverseny tette ki a Házasság első látásra egykori szereplőjének az életét, aki motiváló egyéniséggé nőtte ki magát.

„Edzel. Figyelsz. Próbálod tartani magad. Mégsem változik a tested” - kezdte bejegyzésében.

Hozzátette, hogy nem a lustaság okolható ezért, sőt az sem, hogy nem akarja az ember eléggé, vagy nem képes rá. Vannak bizonyos hibák, amit mindenki elkövet, holott úgy tűnhet, az adott személy mindent megtesz a cél elérése érdekében.

A legtöbb nő ott csúszik el, hogy: túl keveset eszik, rossz időben, és nem a céljához edz

- jegyzi meg Petra.

„A tested nem ellenség. Csak rossz jeleket kap.”

A fitneszedzőként is tevékenykedő influenszer nem a levegőbe beszél, hiszen lenyűgöző alakra tett szert sok év kemény munkájával. Most már büszkén visel bikinit, sőt versenyei meg is követelik, ahogy az friss fotóján látszik is, melyen egy kék strasszos darabban pózolt.