Nagy titkot fedett fel Dávid Petra, sokan itt rontják el - Fotó

Sokak kedvenc ikonja, Dávid Petra, aki rendszeresen kalauzol el a sport világában, ismét felfedte egyik titkát, ami megfogadásra érdemes. A sportoló nem véletlenül híres kitartásáról és erjéről.
Fogyás utáni tagadhatatlan vágya a Házasság első látásra egykori szereplőjének odáig vezetett, hogy nem csak az egészséges életmódot követi, de az edzés lett a hivatása. Emellett természetesen szert tett egy meglepően erős fizikumra, alakja már közel sem a régi Dávid Petráé, új külseje kitartásában rejlik.
Dávid Petra előtte-utána fotókkal szokta bizonyítani változását, de most nem a fogyásról tett ki bejegyzést, hanem azt szerette volna szemléltetni, mi a különbség, ha az edzést hobbiból csinálja az ember, vagy ha a karrierje érdekében.
A bal oldalon hobbi sport. A jobb oldalon élsport.
És nem, a különbség nem csak a forma
- írta fotójához.
Hozzátette a celeb, hogy a hobbisport az egészségről, a mozgás öröméről és arról szól, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben, míg az élsport egy lemondásokkal teli, kontrollt követelő időszak, ami pontos tervezést és tudatos étkezést követel.
„Az egyik nem jobb, mint a másik. Csak más célt szolgál. A probléma ott kezdődik, amikor valaki élsportolói elvárásokat tesz egy hobbi életmódra” - közölte.
Dávid Petra szerint nem kell mindig versenyformában lenni, elég, ha az ember azt tudatosítja magában, miért is csinálja.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.