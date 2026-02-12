Nagy titkot fedett fel Dávid Petra, sokan itt rontják el - Fotó

Sokak kedvenc ikonja, Dávid Petra, aki rendszeresen kalauzol el a sport világában, ismét felfedte egyik titkát, ami megfogadásra érdemes. A sportoló nem véletlenül híres kitartásáról és erjéről.

Dávid Petra fejlődése legendákba illik / Fotó: MW archív

Dávid Petra rengeteget változott, tehetséges élsportoló lett

Fogyás utáni tagadhatatlan vágya a Házasság első látásra egykori szereplőjének odáig vezetett, hogy nem csak az egészséges életmódot követi, de az edzés lett a hivatása. Emellett természetesen szert tett egy meglepően erős fizikumra, alakja már közel sem a régi Dávid Petráé, új külseje kitartásában rejlik.

Dávid Petra előtte-utána fotókkal szokta bizonyítani változását, de most nem a fogyásról tett ki bejegyzést, hanem azt szerette volna szemléltetni, mi a különbség, ha az edzést hobbiból csinálja az ember, vagy ha a karrierje érdekében.

A bal oldalon hobbi sport. A jobb oldalon élsport.

És nem, a különbség nem csak a forma

- írta fotójához.

Hozzátette a celeb, hogy a hobbisport az egészségről, a mozgás öröméről és arról szól, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben, míg az élsport egy lemondásokkal teli, kontrollt követelő időszak, ami pontos tervezést és tudatos étkezést követel.

„Az egyik nem jobb, mint a másik. Csak más célt szolgál. A probléma ott kezdődik, amikor valaki élsportolói elvárásokat tesz egy hobbi életmódra” - közölte.

Dávid Petra szerint nem kell mindig versenyformában lenni, elég, ha az ember azt tudatosítja magában, miért is csinálja.