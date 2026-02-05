Itt nincs tériszony: Dávid Petra elképesztő magasságban villantott

Nem hagyta szó nélkül követőit Dávid Petra legfrissebb Instagram-posztja, amely Dubaj egyik ikonikus felhőkarcolójának tetején, egy medencében készült. A fotó nemcsak a helyszín miatt keltett figyelmet, hanem Petra nyugodt, magabiztos jelenléte miatt is, ami azonnal beindította a kommentelők fantáziáját.

Dávid Petra minden porcikája lenyűgöző

Fotó: Mediaworks Archív

Dávid Petra bombaformában

A képen Dávid Petra az éjszakai dubaji panoráma előtt ül a medence szélén egy fekete bikiniben. A követőknek nem kellett kétszer mondani, azonnal elárasztották a posztot szívecske emojikkal és pozitív kommentekkel.

A szexi fotók alá sorra érkeztek a reakciók:

„Gyönyörű vagy”

„Érezd jól magad”

– írták a követők, többen emojikkal kísérve a lelkesedésüket.

Petra az utóbbi időben tudatosan kevesebbet enged betekinteni a magánéletébe, ugyanakkor a közösségi oldalain továbbra is aktív, és egyre inkább a hangulatokra, életérzésekre építő tartalmak kerülnek előtérbe. A dubaji fotó is inkább egy pillanatfelvétel, mintsem üzenet: egy megélt este, egy nyugodt állapot megörökítve.