Itt nincs tériszony: Dávid Petra elképesztő magasságban villantott

Nem hagyta szó nélkül követőit Dávid Petra legfrissebb Instagram-posztja, amely Dubaj egyik ikonikus felhőkarcolójának tetején, egy medencében készült. A fotó nemcsak a helyszín miatt keltett figyelmet, hanem Petra nyugodt, magabiztos jelenléte miatt is, ami azonnal beindította a kommentelők fantáziáját.
A képen Dávid Petra az éjszakai dubaji panoráma előtt ül a medence szélén egy fekete bikiniben. A követőknek nem kellett kétszer mondani, azonnal elárasztották a posztot szívecske emojikkal és pozitív kommentekkel.
A szexi fotók alá sorra érkeztek a reakciók:
„Gyönyörű vagy”
„Érezd jól magad”
– írták a követők, többen emojikkal kísérve a lelkesedésüket.
Petra az utóbbi időben tudatosan kevesebbet enged betekinteni a magánéletébe, ugyanakkor a közösségi oldalain továbbra is aktív, és egyre inkább a hangulatokra, életérzésekre építő tartalmak kerülnek előtérbe. A dubaji fotó is inkább egy pillanatfelvétel, mintsem üzenet: egy megélt este, egy nyugodt állapot megörökítve.
Ahogy korábban írtunk róla, Dávid Petra az év elején arról beszélt, hogy az elmúlt időszakban tudatosan lassított, és visszatalált a saját szakmájához. A Farm VIP és a Házasság első látásra után hátrébb lépett a botrányoktól, és a fókuszt a munkára, a tanulásra és az önfejlesztésre helyezte át. Elárulta azt is, hogy több szakkönyvet rendelt, továbbképzést tervez, valamint saját könyveinek megjelentetésén is dolgozik.
