Duzzadó mellizmok, kemény edzések - T. Danny átalakult

T Danny
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 23. 21:50
Hatalmas súlyzók, kiemelkedő izmok. T. Danny megtalálta új szenvedélyét.

T. Danny komolyan veszi az edzést. Míg sokan az előadó orrával voltak elfoglalva, ő az edzőteremben építette testét. Az új posztban duzzadó izmok és pózolások láthatók. Sokan rendkívül büszkék rá, hogy eljutott idáig.

Fotó: Ladóczki Balázs

T. Danny hatalmas átalakuláson esett át

Nemcsak a lányok tudnak pózolni. T. Danny tökéletes tükörszelfije láttán sok rajongó csodálja új kinézetét. Nem túlzás azt állítani, hogy az előadó mindent megtesz, hogy elérje "álomalakját". A bejegyzés szerint pedig egy hétfői közös edzésről van szó, ami még becsületre méltóbb, hiszen kinek van kedve pont hétfőn edzőterembe menni?

Dani, de büszke vagyok rád! Csak így tovább

– írta egy kommentelő.

 

