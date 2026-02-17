A Házasság első látásra sztárja összebalhézott T. Danny-vel: "Danikám, ha benne vagy, bokszoljunk egyet!”

Egy buli a belvárosi éjszakában általában kiszámítható forgatókönyv szerint zajlik: hangos zene, tömeg, egymásnak feszülő energiák, majd mindenki hazaviszi a maga történetét. Ezúttal azonban egy olyan jelenet bontakozott ki az egyik szórakozóhely táncterén, amire valószínűleg senki sem számított. A főszereplők két külön univerzumból érkeztek: az egyik oldalon a Házasság első látásra egykori szereplője, Dr. Gaál Zoltán állt, a másikon pedig T. Danny, azaz Telegdy Dániel. A TV2 sztárjának elbeszélése alapján ártatlanul kezdődött az éjszaka, később viszont csúnyán összeszólalkozott hazánk egyik legsikeresebb zenészével.

T. Danny maszkját az ominózus esetnél is viselte (Fotó: Bors)

A Házasság első látásra sztárja szerint T. Danny agresszív volt

„Egy házibuliban kezdtünk a barátaimmal, aztán úgy döntöttünk, továbbmegyünk az éjszakába. Remekül éreztük magunkat, vártuk, mit hoz a folytatás” – mesélte. A társaság végül egy népszerű belvárosi klubban kötött ki, ahol a hajnali órákra már minden összesűrűsödött: a zaj, az alkohol és az egymásnak feszülő hangulat.

Egy ponton azonban Zoli egyedül marad:

Magamra maradtam, ezért úgy döntöttem, megkeresem a hölgyeket, akikkel megbeszéltem, hogy találkozunk. Ekkor már hajnali kettő volt. Viszont nem várt konfliktusba kerültem egy sráccal, akiről később tudtam meg az egyik barátomtól, hogy T. Danny

– árulta el Gaál Zoltán fogorvos. A helyzetet számára tovább bonyolította, hogy a rapper maszkot viselt: „Kicsit furcsálltam, hogy maszkban van, nem tudtam, hogy ez a védjegye, mivel korábban nem ismertem” – magyarázta.

Csúnyán is végződhetett volna az eset...

A feszültség a fogdoki szerint akkor éleződött ki igazán, amikor kifelé indult volna a tömegben.

Megindultam volna kifelé, Dani rám szólt, hogy ne lökdösődjek. Mondtam neki: tesó, egy helyben állok, táncikálok. Erre nagyon agresszívan, arrogánsan szólt hozzám

– tette hozzá Zoli. Bár igazi tettlegesség állítása szerint nem történt, mivel Dani barátai próbálták jobb belátásra bírni a dühös zenészt, a helyzet így is igencsak feszültté vált: „Biztos, hogy volt benne valami, az alkohol minimum. A haverjai csitítgatták, hogy ne legyen nagy balhé.” A történethez Gaál Zoli Instagramján utólag már öniróniával közelít: „Szerintem titkon arra vágyott, hogy megverjen. Szóval Danikám, ha benne vagy, bokszoljunk egyet! Úgyis rám férne, hogy valaki helyre tegye az arcomat, mert megint túl nagy lett” – fogalmazott viccesen.