A Házasság első látásra sztárja összebalhézott T. Danny-vel: "Danikám, ha benne vagy, bokszoljunk egyet!”

Egy buli a belvárosi éjszakában általában kiszámítható forgatókönyv szerint zajlik: hangos zene, tömeg, egymásnak feszülő energiák, majd mindenki hazaviszi a maga történetét. Ezúttal azonban egy olyan jelenet bontakozott ki az egyik szórakozóhely táncterén, amire valószínűleg senki sem számított. A főszereplők két külön univerzumból érkeztek: az egyik oldalon a Házasság első látásra egykori szereplője, Dr. Gaál Zoltán állt, a másikon pedig T. Danny, azaz Telegdy Dániel. A TV2 sztárjának elbeszélése alapján ártatlanul kezdődött az éjszaka, később viszont csúnyán összeszólalkozott hazánk egyik legsikeresebb zenészével.
„Egy házibuliban kezdtünk a barátaimmal, aztán úgy döntöttünk, továbbmegyünk az éjszakába. Remekül éreztük magunkat, vártuk, mit hoz a folytatás” – mesélte. A társaság végül egy népszerű belvárosi klubban kötött ki, ahol a hajnali órákra már minden összesűrűsödött: a zaj, az alkohol és az egymásnak feszülő hangulat.
Egy ponton azonban Zoli egyedül marad:
Magamra maradtam, ezért úgy döntöttem, megkeresem a hölgyeket, akikkel megbeszéltem, hogy találkozunk. Ekkor már hajnali kettő volt. Viszont nem várt konfliktusba kerültem egy sráccal, akiről később tudtam meg az egyik barátomtól, hogy T. Danny
– árulta el Gaál Zoltán fogorvos. A helyzetet számára tovább bonyolította, hogy a rapper maszkot viselt: „Kicsit furcsálltam, hogy maszkban van, nem tudtam, hogy ez a védjegye, mivel korábban nem ismertem” – magyarázta.
A feszültség a fogdoki szerint akkor éleződött ki igazán, amikor kifelé indult volna a tömegben.
Megindultam volna kifelé, Dani rám szólt, hogy ne lökdösődjek. Mondtam neki: tesó, egy helyben állok, táncikálok. Erre nagyon agresszívan, arrogánsan szólt hozzám
– tette hozzá Zoli. Bár igazi tettlegesség állítása szerint nem történt, mivel Dani barátai próbálták jobb belátásra bírni a dühös zenészt, a helyzet így is igencsak feszültté vált: „Biztos, hogy volt benne valami, az alkohol minimum. A haverjai csitítgatták, hogy ne legyen nagy balhé.” A történethez Gaál Zoli Instagramján utólag már öniróniával közelít: „Szerintem titkon arra vágyott, hogy megverjen. Szóval Danikám, ha benne vagy, bokszoljunk egyet! Úgyis rám férne, hogy valaki helyre tegye az arcomat, mert megint túl nagy lett” – fogalmazott viccesen.
A másik oldal ugyanakkor teljesen másképp látja az estét. T. Danny menedzsere, Sticza Gergő megkeresésünkre előbb cáfolta a történteket, majd később visszahívott, miután beszélt T. Dannyvel: „Beszéltem Danival, nem tud erről, nem is érti, miről van szó.” Azt megerősítette, hogy az előadó valóban járt az adott szórakozóhelyen, ám állítása szerint semmilyen konfliktus nem maradt meg számára emlékként.
Azt, hogy félreértés, eltérő emlékek vagy a belvárosi éjszaka túlcsorduló impulzusai vezettek ehhez a furcsa találkozáshoz, nehéz lenne egyértelműen eldönteni. Egy azonban biztos: ritkán fordul elő, hogy két közszereplő nyilvános helyen akassza össze a bajszát.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.